Real Madrid - Elche: horario, canal y dónde ver hoy en TV la jornada 28 de LaLiga

El Real Madrid vuelve al Santiago Bernabéu en la jornada 28 de LaLiga EA Sports con la obligación de sumar tres puntos para seguir metido de lleno en la pelea por el título, enfrente estará un Elche que llega necesitado, apenas un punto por encima del descenso y dispuesto a dar la sorpresa

LaLiga EA Sports entra en una fase cada vez más decisiva y cada jornada empieza a tener un peso mayor en la clasificación. En ese contexto aparece el duelo entre Real Madrid y Elche, dos equipos que afrontan el encuentro con realidades muy distintas pero con la misma necesidad de puntuar. El conjunto blanco continúa muy vivo en la lucha por el campeonato, mientras que el equipo ilicitano pelea por mantenerse fuera de los puestos que condenan a la segunda categoría del fútbol español. Un escenario que convierte el choque del Santiago Bernabéu en un partido importante para ambos conjuntos en este tramo del curso.

El Real Madrid con la intención de seguir peleando por el título

El Real Madrid afronta el encuentro instalado en la segunda posición de LaLiga EA Sports con 63 puntos, manteniéndose muy cerca de la cabeza de la clasificación y con la ambición de seguir peleando por el título hasta el final. El equipo blanco ha mostrado una gran regularidad durante buena parte del campeonato. Su potencial ofensivo queda reflejado en los 56 goles que ha marcado hasta el momento, una cifra que lo sitúa entre los ataques más peligrosos del torneo. A ello se suma una defensa también muy fiable, que ha encajado solo 23 tantos en lo que va de temporada.

El Bernabéu vuelve a presentarse como un escenario clave para los intereses madridistas. Los blancos saben que no pueden permitirse tropiezos en casa si quieren seguir apretando en la carrera por el campeonato, por lo que el objetivo pasa claramente por sumar tres puntos que les permitan mantener la presión sobre la zona más alta de la clasificación.

El Elche en busca de dar la sorpresa para alejarse de la zona de descenso

El Elche CF, por su parte, llega al encuentro con la necesidad de seguir sumando para no complicarse en la recta final del campeonato. El conjunto franjiverde ocupa actualmente la 17ª posición con 26 puntos, apenas un punto por encima de los puestos de descenso. Los ilicitanos han mostrado durante la temporada un equipo con capacidad ofensiva, reflejada en los 35 goles que han anotado, aunque también han sufrido en defensa, donde han encajado 41 tantos, unos números que explican su situación en la tabla.

El precedente de esta temporada demuestra además que el Elche puede competir frente al conjunto blanco. En el partido de la primera vuelta, disputado en el Martínez Valero, ambos equipos firmaron un empate 2-2 en un encuentro muy igualado en el que los franjiverdes lograron frenar al Real Madrid. Aun así, la historia reciente favorece claramente al conjunto madridista. El Elche ha perdido 10 de sus últimos 12 enfrentamientos ligueros frente al Real Madrid, un dato que refleja la dificultad que tradicionalmente ha tenido para puntuar ante el equipo blanco.

Con estos antecedentes, el choque del Bernabéu se presenta como una cita exigente para ambos, el Real Madrid quiere seguir firme en la lucha por el título, mientras que el Elche necesita puntos para mantenerse fuera de la zona roja de la clasificación.

Real Madrid - Elche CF: fecha y horario del partido de la jornada 28 de LaLiga EA Sports

El partido correspondiente a la jornada 28 de LaLiga EA Sports entre el Real Madrid y el Elche CF, que se disputará en el estadio Santiago Bernabéu, está programado para el sábado 14 de marzo de 2026, con inicio previsto a las 21:00 horas.

¿Dónde ver en directo en televisión el partido de la jornada 28 de Laliga entre Real Madrid y Elche?

El Real Madrid - Elche CF de la jornada 28 de LaLiga EA Sports será ofrecido a través de M+ LALIGA (M54 O110), M+ LALIGA HDR (M440 O111), LaLiga TV Bar, M+ LALIGA 2 (M57 O112), canales que cuentan con los derechos de retransmisión del campeonato. Para acceder a la emisión será necesario disponer de una suscripción activa a la plataforma correspondiente.

¿Cómo seguir online el Real Madrid - Elche, encuentro de la jornada 28 de LaLiga EA Sports?

Además de poder visualizarlo bajo suscripción, tienes la posibilidad de seguir el Real Madrid - Elche CF de manera online en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo, a través de su web, con un minuto a minuto detallado de todo lo que ocurra sobre el césped del Santiago Bernabéu. Una vez finalice el encuentro, la cobertura continuará con la crónica del partido, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y el análisis de las acciones más destacadas y polémicas del duelo.