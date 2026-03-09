Eder Sarabia deja al Elche como el peor visitante del fútbol profesional

El técnico vasco sigue sin poder ganar lejos del Martínez Valero y con el descenso a tan sólo un punto se antoja crucial que vaya aprobando dicha asignatura si no quiere ver peligrar la permanencia franjiverde

El Elche, tras su derrota esta jornada en el campo del Villarreal y la victoria del Eibar en su visita al Leganés, es el único equipo del fútbol profesional español -Primera y Segunda División- que aún no sabe lo que es ganar como visitante esta temporada.

El conjunto ilicitano, recién ascendido a la categoría, suma esta temporada 13 partidos a domicilio sin ganar, en los que únicamente ha logrado sumar cuatro empates.

Hasta esta última jornada, el equipo franjiverde compartía esta mala dinámica como forastero hasta esta última jornada con el Eibar, pero el conjunto vasco, logró imponerse en su visita a Leganés en un encuentro de Segunda División.

En Primera, Osasuna dejó al Elche sólo en esta clasificación tras vencer el pasado mes de enero, en Vallecas, al Rayo (1-3).

La mala dinámica Elche como visitante ya es una de las más largas de sus 25 temporadas en Primera y supera, por ejemplo, a la de su última experiencia en la máxima categoría, cuando a pesar de ser colista crónico del campeonato tardó 12 partidos en lograr su primer triunfo (ante el Mallorca) lejos del Martínez Valero.

La próxima jornada, el Elche visita al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, un campo poco propicio para romper la racha y donde nunca ha ganado.

El récord negativo del Elche como visitante aún está lejos, ya que hasta en tres ocasiones acabó una temporada completa en Primera sin ganar un solo partido como forastero. La última de ellas en el curso 1975-76, en el que pese a no ganar en ninguno de los 17 desplazamientos acabó logrando la permanencia.

Sarabia insiste en su discurso

Pese a que los números le dejan en evidencia, el técnico del Elche, Eder Sarabia continúa afirmando que su equipo está haciendo muchas cosas bien. De hecho, es raro verle disgustado en una sala de prensa tras una derrota de los suyos, porque siempre encuentra algo positivo: "El equipo no está muerto y ha jugado y dominado durante muchos minutos a un gran rival, el tercero de la Liga", señaló.

"Hemos hecho una primera media hora muy buena. En otra dinámica nos hubiéramos puesto por delante. Luego hemos tenido 15 minutos muy malos. El primer gol nos ha hecho mucho daño. Y la segunda parte que hemos jugado tiene mucho mérito", dijo el preparador vasco.

Sarabia indicó que el equipo mejoró con los cambios y destacó la participación del argentino Fede Redondo, ya que le dio a su equipo "juego por dentro"."Estamos en esa racha en la que pagamos caros todos los errores. Nos falta definición en el área contraria", señaló el entrenador, que insistió en que el Elche fue "superior" durante 75 minutos, si bien admitió que en los otros 15 "nos hicieron mucho daño".

Por último, avisó a Arbeloa que no irán a pasearse allí el próximo fin de semana: "Debemos seguir haciendo las cosas que estamos haciendo bien. No estamos para regalar puntos. Podemos perder, pero también ganar, como han hecho otros equipos. La mentalidad será la de siempre, ir a por ellos e intentar ganar".