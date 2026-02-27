Eder Sarabia pide perdón

El técnico del Elche ha confesado que se ha reunido con el presidente del CTA y, al mismo tiempo, ha mantenido una reunión muy seria con su plantilla para hablar del futuro del equipo

¿Estrategia o verdad? Juzguen ustedes mismos según lo que acaba de hacer Eder Sarabia con el Comité Técnico de Árbitros después de que haya sido sancionado por cuarta vez esta temporada.

El entrenador del Elche ha desvelado este viernes que mantuvo una reunión de dos horas por vídeollamada con el presidente del CTA, Fran Soto, para analizar la situación del arbitraje y trasladar algunas dudas e inquietudes.

El técnico, que no se sentará esta jornada en el banquillo por acumulación de amonestaciones, desveló en una rueda de prensa que la reunión fue promovida por Iván Cancela, presidente del Comité de Entrenadores de la RFEF.

Sarabia, que se propuso esta temporada no hablar de los árbitros, defendió que Soto es una persona “con criterio y conocimiento del reglamento” y que siempre se ha preocupado “por estar a la última” en esta materia.

"Estamos preocupados porque hay cosas que nos está costando entender", señaló el entrenador, que afirmó que la acción polémica de la pasada jornada ante el Athletic Club no debió señalarse como penalti sino como “juego peligroso”.

La sanción al técnico sevillista Matías Almeyda

El vasco admitió que también mostró interés por la sanción al técnico argentino Matías Almeyda y aseguró que Soto se mostró como una persona “con ganas" de escuchar a los técnicos y de hacer "autocrítica”. "Le dije que nosotros sabemos que ellos (los árbitros) también se la juegan porque si fallan van a la nevera o pueden descender por una mala temporada", comentó Sarabia, que asumió que también los técnicos, jugadores y clubes tienen una parte de responsabilidad.

"No me quito responsabilidad y tengo que mejorar algunas cosas. Nuestra actitud suele ser interesada y eso no les favorece. Nadie lanza un comunicado cuando les favorecen", apostilló. Sarabia pidió “empatía” y una actitud “dialogante” y desveló que el pasado viernes fue amonestado por decirle al árbitro, tras el partido y en un tono normal: "Alejandro, ¿crees que es una jugada para que te llame el VAR?".

"Me apetece mucho comprometerme con esto, pero el primero que tiene que dar ejemplo soy yo", señaló Sarabia, que mostró su arrepentimiento por la discusión que tuvo con su homólogo, Ernesto Valverde, tras el partido.

"Fue un momento de frustración. Pasé un fin de semana complicado y ahora a centrarnos en lo nuestro y está en nuestras manos", significó el técnico, que recordó que su misión es lograr que todos los jugadores “estén cerca de su mejor versión”. "Porque si el delantero enchufa las ocasiones que tenemos y nuestro portero para, no nos acordamos del árbitro", sentenció.

Sarabia se arrepiente también con la plantilla

Eder Sarabia se las prometía muy felices con su buen arranque liguero. Llegó a tener al Elche en puestos europeos incluso, pero a medida que ha ido pasando la competición, se ha convertido en esclavo de un estilo de juego que le ha llevado cuesta abajo y sin frenos. Hasta tal punto que, ahora, luchan por la permanencia con la soga ya en el cuello.

Así, con su última charla a su plantilla ha reconocido que necesitan cambiar desde este mismo fin de semana. Se acabó el relax y la buena sintonía si se pierde, porque la Segunda División ya está demasiado cerca si miran por el retrovisor.

"Es el momento de hacer cosas diferentes porque con lo que estamos haciendo no nos está dando", reconoció en una rueda de prensa el preparador vasco, cuyo equipo aún no sabe lo que es ganar en las ocho jornadas de Liga disputadas en 2026.

"Lo que servía en la jornada 19 no vale en la 26. El otro día tuvimos una reunión con los jugadores para pedir un poco más en el entrenamiento, conocer más al rival, atención… Esto es de todos y el jugador tiene que poner su parte", argumentó.

El técnico, pese a estos datos, indicó que el Elche está jugando "mejor" de lo que lo hizo en algunos partidos de la primera vuelta en los que sí logró la victoria, por lo que incidió en que "la línea no es mala" a pesar de los resultados.

"No le perdemos la cara a los partidos, pero ahora las cosas caen en contra nuestra", añadió el preparador, que indicó que ha apreciado en su equipo esta semana "ese puntito" de ganas de reivindicarse.

La única baja del Elche para medirse al Espanyol

Sarabia, que confirmó que la única baja del Elche para el partido ante el Espanyol es la de Héctor Fort, destacó la importancia del "aspecto mental" en un encuentro en el que se van a enfrentar dos equipos en mala dinámica.

"Para nosotros el juego y lo futbolístico es muy importante, pero va a ser un partido de emociones y hay que saber manejarlas porque van a pasar muchas cosas", comentó el vasco, quien aseguró que no aprecia, a pesar de su mala dinámica, un Espanyol diferente al de la primera vuelta.