El Real Betis busca la cuarta victoria consecutiva en LaLiga, el Barcelona recupera efectivos, el Athletic Club se reengancha a la lucha por Europa... Así vienen las portadas

El Real Betis, el Barcelona y el Athletic Club protagonizan las portadas deportivas del sábado 21 de febrero

El Betis, en busca de su carta victoria consecutiva de LaLiga, las vueltas de Pedri, Gavi y Rashford en el Barcelona y la victoria del Athletic Club ante el Elche protagonizan las portadas de la prensa deportiva en España.

El Real Betis, en busca de la cuarta victoria consecutiva en LaLiga

El Betis y el Rayo Vallecano se citan en el estadio de La Cartuja con el buen sabor de sus últimos resultados, lo que para la formación sevillana supone redoblar la ilusión de entrar en puestos de la Champions League y para el conjunto madrileño mantenerse fuerte en la lucha por la permanencia. Para este partido, el entrenador bético, el chileno Manuel Pellegrini, que suma tres victorias consecutivas en Liga (Valencia, Atlético de Madrid y Mallorca), recupera a dos delanteros, el colombiano Cucho Hernández y el argentino Chimy Ávila, ausentes en las anteriores jornadas por sendas lesiones musculares.

El Barcelona vuelve a entrenar con Gavi, Pedri y Rashford participando de la sesión grupal

El centrocampista Pablo Paez Gavira 'Gavi', que fue intervenido a finales septiembre de una lesión en el menisco de la rodilla derecha, ha vuelto este viernes a realizar parte de la sesión de entrenamiento con el grupo de trabajo. Además, también han participado en la misma, por segundo día consecutivo, Pedri González y Marcus Rashford, que habían sido baja por diferentes lesiones. El canario es baja desde el pasado 21 de enero, en el duelo de Liga de Campeones frente al Slavia de Praga, mientras que el inglés se lesionó durante el encuentro ante el Mallorca (7 febrero) y se ha perdido los partidos frente al Atlético de Madrid (Copa del Rey) y Girona (LaLiga).

El Athletic Club suma tres victorias consecutivas y se reengancha a la lucha por Europa

El Athletic Club, con dos goles de Gorka Guruzeta, el segundo de ellos de penalti en el minuto 89, ha derrotado por 2-1 al Elche en San Mamés y toma impulso en la clasificación con su tercera victoria consecutiva dejando muy tocado a un cuadro ilicitano que sigue sin ganar en 2026. El tanto desde los once metros del delantero donostiarra dio tres merecidos puntos a los de Ernesto Valverde, que pueden volver a ilusionarse con algo más que escapar de la zona de peligro, y castigó a un Elche inofensivo que a última hora perdió un premio que rozó gracias a un penalti marcado por Da Silva. Los locales salieron de inicio con las novedades de Vivian, que regresaba tras seis partidos de baja por una lesión muscular, Lekue y Unai Gómez mientras que Eder Sarabia repetía el mismo once que alineó la pasada jornada frente a Osasuna.