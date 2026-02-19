La UEFA toma medidas por Vinícius, los resultados de la Champions League, la sanción a Almeyda... así vienen las portadas

Los presuntos insultos racistas al jugador del Real Madrid en el duelo ante el Benfica siguen acaparando la atención de las cabeceras nacionales e internacionales

Las portadas de este jueves 19 de febrero de 2026 vienen de nuevo marcadas por el caso Vinícius. La decisión de la UEFA de abrir una investigación para saber si verdaderamente el brasileño recibió insultos racistas por parte de Prestianni es la temática común en todas ellas.

En ESTADIO Deportivo hemos abierto con una foto de Pellegrini, porque el técnico chileno le está exigiendo más a la plantilla bética viendo lo cerca que están de alcanzar las posiciones que otorgan jugar la Champions League. Asimismo, le hemos dado un protagonismo similar al entrenador del Sevilla FC, Matías Almeyda, tras la sanción de siete partidos que recibió ayer por parte del Comité de Competición. Por último, hemos dejado sendos espacios para el empate del Atlético de Madrid ante el Brujas (3-3) y para la victoria del Villarreal frente al Levante (0-1) en el partido correspondiente a la jornada 16, que en su día se aplazó por la alerta meteorológica que había en tierras valencianas.

En los diarios madrileños, el empate a tres del Atlético de Madrid frente al Brujas es el protagonista, así como el escándalo originado tras el presunto ataque racista recibido por Vinícius ante el Benfica. El diario MARCA y AS abren con una foto del Atlético de Madrid y hacen alusión a la ventaja que desperdiciaron los de Simeone tras el 0-2 y el 2-3 que llegaron a tener en su mano. La decisión de la UEFA de abrir una investigación para saber la verdad del caso Vinícius es el tema secundario de ambos.

Los diarios catalanes, por su parte, abren con protagonistas del FC Barcelona. MUNDO DEPORTIVO lo hace con una entrevista a Pau Cubarsí y SPORT lo hace con Lamine Yamal y su Ramadán. Asimismo, abordan todos los resultados de la Champions League, con atención especial a las tablas conquistadas por el Atlético.

En la prensa internacional, L'EQUIPE ha decidido darle su cabecera a las campeonas de duathlon, mientras que A BOLA también continúa con la polémica generada tras el Benfica-Real Madrid que se disputó el pasado martes en el Estadio Da Luz. Por último, LA GAZZETTA DELLO SPORT abre con la derrota inesperada del Inter de Milán frente al Bodo/Glimt (3-1).