La sanción de Almeyda, denuncia del racismo de Prestianni hacia Vinicius, baja de Nico Williams... así llegan las portadas este miércoles 18 de febrero de 2026

Mientras que Almeyda espera el veredicto final de la sanción, el incidente racista en el encuentro entre el Benfica y el Real Madrid ocupa la mayoría de portadas del país, junto a la lesión de Nico Williams

Las portadas de los medios de comunicación deportivos para este miércoles 18 de febrero de 2026 están protagonizadas por varios eventos, destacando la posible sanción histórica del entrenador del Sevilla FC, Matías Almeyda. También se pone el foco en el Real Betis, que por un lado mira a su banquillo y por el otro al superodenador, que demarca posibilidades de poder llegar a lo más alto. Destaca también las polémicas palabras racistas de Pestrianni hacia Vinicius y la importancia de la baja de Nico Williams para el Athletic Club.

La portada de ESTADIO Deportivo de este 18 de febrero de 2026 está encabezada por la sanción a Matías Almeyda tras la expulsión del pasado sábado en el partido ante el Alavés. En el club rojiblanco temen que la sanción que imponga hoy Competición sea mayor que a Marcao, adelantando Xavier Estrada a este medio que será un castigo ''duro'' ya que ''no sabe hacerlo de otra forma''. La situación en el Real Betis es muy diferente, ya que el superordenador vaticina que los verdiblancos tienen posibilidades de entrar en la élite europea, mientras que Chimy Ávila y Cucho vuelven a trabajar con su equipo en los entrenamientos con normalidad y Antony comenzó la semana alejado del grupo.

Los periódicos nacionales coinciden en su mayoría como tema principal la victoria por la mínima del Real Madrid ante el Benfica, que acabó con un bochornoso ataque racista de Prestianni hacia Vinicius tras celebrar el único gol del partido en el córner. Al parecer, el argentino espetó un insulto que provocó la activación del protocolo de la UEFA contra el racismo, con ocho minutos de parón en el encuentro. Eso sí, Gianluca lo niega todo y alega que el delantero lo malinterpretó todo. En Sport es Pedri el que ocupa toda la portada, con la esperanza de que pueda volver este domingo hasta el Levante, con la intención de que se incorpore al equipo de a pocos hasta estar en sus mejores condiciones para la vuelta de semifinales de Copa.

Mundo Deportivo Bizkaia refleja la preocupación del Athletic de Bilbao tras la baja de Nico Williams, que deja a Valverde con un problema de peso al quedarse sin su jugador más señalado arriba. Berenguer no ha jugado los cuatro últimos compromisos tampoco mientras que Maroan no se entrena aún con el grupo. En L'Sportiu es Joan Laporta quién ocupa la mayor parte de la portada, con una confianza extrema en el Barcelona y asegurando: ''Ganaremos La Liga contra todo y contra todos''.