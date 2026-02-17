La portada de ESTADIO Deportivo para este miércoles se centra en la sanción al Almeyda y la estimación del excolegiado Estrada Fernández; también hay cabida para la aceleración y la actualidad del Betis, y el triunfo del Real Madrid

La portada de ESTADIO Deportivo para el miércoles 18 de febrero de 2026:

- SE ESPERA LO PEOR

En Nervión temen que la sanción que le imponga hoy Competición a Almeyda sea mayor que a Marcao, lo que Estrada Fernández también vaticina en ESTADIO Deportivo. El excolegiado internacional, que reprocha su actitud a Galech Apezteguía, adelanta que será un castigo duro: "No sabe hacerlo de otra forma"

- EL BETIS, A RITMO DE CHAMPIONS SEGÚN EL SUPERORDENADOR

El equipo de Pellegrini solo es superado en la segunda vuelta por el Real Madrid y el Big Data ha elevado de forma considerable sus opciones de entrar en la elite europea

- LUZ VERDE PARA CUCHO Y PRUDENCIA CON ANTONY

El colombiano ya trabaja con el grupo con normalidad, al igual que Chimy Ávila, mientras que el brasileño empezó la semana alejado del grupo para dosificarlo

- EL REAL MADRID TOMA VENTAJA CON GOL DE VINÍCIUS

Los de Arbeloa pegan primero en el 'play off' de la Champions al ganar al Benfica con gol de Vinicius, si bien la eliminatoria se resolverá en el Santiago Bernabéu