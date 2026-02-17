El posible fichaje de Vlachodimos, Cucho, el Madrid y la Champions, la derrota del Barça... así llegan las portadas de este martes 17 de febrero de 2026

El Sevilla FC se está planteando adquirir en propiedad al portero griego, pero la operación no está nada fácil. Por otro lado, en el Real Betis esperan contar con el delantero colombiano en el partido contra el Rayo Vallecano. El Real Madrid se enfrenta al Benfica en la UEFA Champions League y el FC Barcelona perdió el liderato de LaLiga

Las portadas de los medios de comunicación deportivos de este martes 17 de febrero de 2026 llegan marcadas por el final de la jornada 24 de LaLiga la cual se cerró con la derrota del FC Barcelona contra el Girona FC por 2-1. Por otro lado, en el Sevilla FC desean fichar de manera definitiva a Odysseas Vlachodimos, pero la operación no está nada sencilla. En el Real Betis, buenas noticias con Cucho Hernández ya que el delantero apunta a regresar ya una vez ha superado su lesión. Finalmente, el Real Madrid se enfrenta al Benfica en la UEFA Champions League.

La portada de ESTADIO Deportivo de este 17 de febrero de 2026 está protagonizada por el futuro de Odysseas Vlachodimos. El portero griego está siendo el mejor futbolista del Sevilla FC en lo que va de temporada y es por ello por el que el club de Nervión quiere ficharlo de manera definitiva, está cedido actualmente por el Newcastle y no existe opción de compra por lo que la dirección deportiva que lidera Antonio Cordón tendría que negociar. Existen dos barreras que dificultan el fichaje de Odysseas Vlachodimos por el Sevilla FC: los problemas económicos del club de Nervión y que al portero no le van a faltan pretendientes después de la gran temporada que está haciendo.

Por otro lado, también hay espacio para el Real Betis que se encuentra en un gran momento de forma, ya que enlaza tres victorias consecutivas en LaLiga, y que además comienza a recuperar a futbolistas importantes como es el caso de Cucho Hernández que si todo va bien jugará el partido contra el Rayo Vallecano una vez se está terminando de superar una lesión muscular.

En clave nacional, los medios deportivos destacan la derrota del FC Barcelona contra el Girona FC por 2-1. Un tropiezo del equipo que entrena Hansi Flick que hace que el club catalán haya perdido el liderato de LaLiga. El Barça ahora está a dos puntos del Real Madrid. Por su parte, el club blanco disputa este martes contra el Benfica el partido de ida de la eliminatoria de play off de la UEFA Champions League. En cuanto a los equipos vascos, en el Athletic Club existe preocupación con Nico Williams que estará varias semanas de baja para tratarse las molestias físicas que le está generando la pubalgia con la que lleva lidiando toda la temporada. Por su parte, en la Real Sociedad, tranquilidad antes de afrontar un nuevo partido de LaLiga, teniendo la vista puesta en el encuentro de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey contra el Athletic Club que se disputa a inicios de marzo.