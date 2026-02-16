El Betis prende ilusión de Champions, el Sevilla arde de indignación, Atlético bipolar, giro en Valencia, Milano-Cortina... portadas del lunes 16 de febrero de 2026

Los verdiblancos se ponen a sólo cuatro puntos del tercer y cuarto puesto, los nervionenses elevan una protesta formal al CTA, los colchoneros golean en Copa pero pierden en LaLiga, el Real Madrid pone un ojo en el Benfica y otro en el derbi entre Girona FC y FC Barcelona...

El repaso de prensa a las portadas de los principales periódicos deportivos en este lunes, 16 de febrero de 2026, tiene al Real Betis como gran protagonista de una jornada en la que ha recortado otros tres puntos a las plazas de UEFA Champions League que ocupan el Villarreal CF y el Atlético de Madrid, que fue goleado por el Rayo Vallecano para seguir alternando cara con cruz entre Copa del Rey y LaLiga EA Sports.

Además, en el Sevilla FC aún dura la polémica resaca arbitral del sábado; el Athletic Club reacciona en Oviedo; el Valencia CF se lleva el derbi ante el Levante UD y este lunes se cierra la jornada 24 en Primera división con el choque en Montilivi entre Girona FC y FC Barcelona, que debe ganar para seguir ostentando el liderato. En la prensa internacional siguen destacando los Juegos Olímpicos de Invierno en Milano-Cortina (Italia).

En el Real Betis prende la ilusión, en el Sevilla FC arde la indignación

'Champions a la vista' es el titular de la portada de hoy en ESTADIO Deportivo. El Real Betis se impuso al RCD Mallorca en Son Moix (0-2) con goles de Ez Abde y Cédric Bakambu en un partido en el que defendi�� con solidez ante un rival con el empuje propio de quien acababa de car a puestos de descenso y resolvió a la contra para quedarse a sólo cuatro puntos del tercer y cuarto puesto de la clasificación.

Además, 'El Sevilla alza la voz por los arbitrajes'. El club nervionense ha elevado una queja formal al CTA de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por las decisiones que han perjudicado al equipo tras la intensa polémica en la cita contra el Deportivo Alavés, con un duro acta contra Matías Almeyda que no se corresponde con las imágenes de lo sucedido, más las expulsiones de Juanlu Sánchez y Joan Jordán, el posible penalti no señalado sobre Lucien Agoumé...

Un Atlético bipolar, derbi Girona - Barcelona, confianza para el Real Madrid antes de la Champions...

'Atlético de cal, Atlético de arena' es el titular de la portada del diario Marca, que refleja cómo los rojiblancos han alternado dos victorias portentosas en Copa del Rey (0-5 ante el Betis y 4-0 al Barcelona) con dos derrotas decepcionantes en LaLiga (0-1 con los verdiblancos y 3-0 con el Rayo Vallecano). 'Lanzados a Lisboa', destaca por su parte la primera página de AS sobre la inyección de confianza del Real Madrid antes de visitar al Benfica SL en la ida de los dieciseisavos de final de la Champions.

Los merengues, además, han dormido como líderes de Primera división tanto el sábado como el domingo, ya que después del 4-1 ante la Real Sociedad se pusieron con dos puntos más que el FC Barcelona. Los culés cierran la jornada 24 con un derbi catalán ante el Girona FC. 'Toca reaccionar', destaca Sport; 'A por el liderato en Montilivi', refleja Mundo Deportivo; y 'Les conviene mucho', resalta L'Esportiu. En Valencia, 'Giro por la salvación' tras el 0-2 en el derbi de la capital levantina entre granotas y blanquinegros; en Bilbao, 'Reacción ganadora' tras el 1-2 del Athletic Club ante el Real Oviedo; y, en San Sebastián, 'Guedes fundamental'.