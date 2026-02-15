Otra fiesta sorpresa para el Real Betis: invitado a soñar a cuenta de Villarreal CF, RCD Espanyol, RC Celta y Real Sociedad

Si vence al RCD Mallorca, el Betis se pondrá a sólo cuatro puntos de la Champions, tras la derrota del Villarreal, y se afianzará en zona de Europa League después de ver cómo pinchaban sus cuatro perseguidores más cercanos en la clasificación de LaLiga EA Sports

La expedición del Real Betis se acostó en la noche de este pasado sábado en su hotel de concentración en Palma de Mallorca sabiendo que el destino ha puesto sobre la palma de sus manos otra oportunidad pintiparada de poner tierra de por medio con sus principales perseguidores en la zona europea de la clasificación de LaLiga EA Sports y de, incluso, volver a recortar distancias con los puestos que dan acceso a la UEFA Champions League. No en vano, en la sesión sabatina de la jornada 24 hubo un empate en el duelo entre RCD Espanyol y RC Celta de Vigo, así como una derrota en la visita de la Real Sociedad al Real Madrid y otra del Villarreal CF en el Coliseum de Getafe.

Los resultados de la jornada 24 en LaLiga EA Sports vuelven a salir a pedir de boca para el Real Betis

En caso de que el Real Betis consiga imponerse al RCD Mallorca en Son Moix, en el último de los choques previstos para este domingo, los pupilos de Manuel Pellegrini se colocarán con 10 puntos de ventaja sobre la octava posición de la Real Sociedad, con siete unidades más que la séptima plaza del RC Celta -que todavía podría dar acceso a la UEFA Conference League en función de lo que pase en la Copa del Rey- y se escaparía hasta los seis de distancia sobre el RCDE Espanyol, sexto clasificado.

Además de hacerse fuerte en el quinto escalón -UEFA Europa League-, el Betis se acercaría a sólo cuatro puntos del cuarto puesto del Villarreal CF (45 puntos), a la espera del partido aplazado ante el Levante UD que los amarillos recuperarán el próximo miércoles, y saltará al césped del estadio balear sabiendo también qué ha hecho el Atlético de Madrid en el derbi ante el Rayo Vallecano que se disputará finalmente en el Estadio de Butarque (Leganés) a partir de las 17:00 horas.

Un sábado perfecto: empate entre Espanyol y Celta, derrotas del Villarreal y la Real Sociedad

En el primer duelo del sábado, Espanyol y Celta empataron en el RCDE Stadium (2-2) después de que Ferran Jutglà estrenara el marcador en el minuto 38, remontaran Kike García (66') y Tyrhys Dolan (85'), y finalmente Borja Iglesias volviera a poner la igualada en el tiempo añadido. Los celestes dominaron la mayor parte del encuentro frente al equipo catalán, más impreciso e intermitente pero eficaz arriba. Los de Giráldez podrían haberse llevado el partido con un gol anulado al Panda en el 77' por un fuera de juego chequeado por el VAR.

Justo después, el Getafe CF ganó por 2-1 al Villarreal CF para alejarse del descenso y reducir el colchón de Champions de los de Marcelino García Toral. Mauro Arambarri inauguró el marcador al filo del descanso desde el punto de penalti y Martin Satriano marcó al inicio de la segunda mitad con un gran remate de cabeza tras un centro de Juan Iglesias desde el costado izquierdo. A falta de un cuarto de hora, George Mikautadze redujo diferencias pero no pudo evitar la derrota de su equipo, cuarto con siete puntos de ventaja sobre el Betis a la espera de lo que suceda en Mallorca.

Por último, en el choque que cerraba la sesión del sábado en el Santiago Bernabeú, la Real Sociedad tenía la oportunidad de adelantar al Celta y colocarse séptimo en la tabla; pero acabó sucumbiendo por 4-1 frente al Real Madrid, que durmió como líder provisional de LaLiga a la espera del Girona - Barcelona del lunes. Gonzalo García abrió el marcador en el 5' y, aunque Mikel Oyarzabal empató de penalti en el 21', los blancos se fueron al descanso con 3-1 tras las dianas de Vinícius Junior, también desde los once metros (25'), y de Fede Valverde (31'). El brasileño, con otra pena máxima nada más reanudarse el juego (48') estableció el marcador definitivo a falta de toda la segunda parte.