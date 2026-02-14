El técnico del Mallorca, Jagoba Arrasate, explica su plan para desactivar a Antony y Abde: "Estamos más cerca de poder ganar al Betis"

El entrenador del conjunto bermellón ha analizado con todo lujo de detalles los peligros de los dos extremos verdiblancos, quienes ya fueron determinantes en el 3-0 registrado en la primera vuelta de LaLiga en La Cartuja de Sevilla, al tiempo que ha recordado que, además, el Real Betis "cuenta con jugadores con buen pie en el centro del campo"

El RCD Mallorca recibirá este domingo al Real Betis, que suma cinco triunfos y un empate en sus seis últimas visitas a Son Moix, donde no pierde desde el 20 mayo de 2013 (1-0, gol de Hemed). A sólo dos puntos de los puestos de descenso, el cuadro balear se aferra a su solidez en casa para sumar puntos muy valiosos en esta lucha por la permanencia que promete ser encarnizada al haber muchos conjuntos implicados.

"Bueno, cada día que pasa estaremos más cerca de ganar al Betis, es verdad que han pasado más de 10 años y eso indica un poco la dificultad; pero creo que, si hacemos un buen partido, podemos ganarles y esperemos que sea mañana", ha deseado en voz alta Jagoba Arrasate. El técnico del conjunto bermellón (metafóricamente) ha sacado la pizarra a la sala de prensa para explicar el plan que ha preparado para desactivar a Antony y Abde.

La irregularidad en el RCD Mallorca y la versión que espera del Real Betis

"Cada partido es importante ahora. Estamos prácticamente quitando hojas del calendario, es una cuenta atrás. La semana ha estado bien. Es verdad que venimos de una derrota y urge sumar. Sabemos lo que tenemos enfrente también: un equipo que va quinto en Liga, que viene de ganar en el Metropolitano, por eso lo respetamos y lo tenemos muy presente; pero tenemos que volver un poco a lo que hemos hecho contra el Sevilla y contra el Athletic, en los dos últimos partidos en casa", ha explicado Arrasate en rueda de prensa.

"Ahí creo que el equipo ha estado mejor, con mejores sensaciones, que ha conectado con la afición... Necesitamos esa simbiosis para derrotar a un equipo al que no es fácil ganar". "El Betis viene de ganar en el Metropolitano haciendo un grandísimo partido. Seguramente porque venían de ese 0-5, tuvieron un rigor y una actividad defensiva muy muy grandes. Saben que si tienen eso, luego tienen calidad para ganar los partidos. Puede ser un once parecido. Creo que aquí van a tener más balón. Ya veremos".

El plan de Arrasate para anular a Antony y Abde

"Ellos tienen dos extremos muy desequilibrantes, tanto Antony como Abde, que normalmente juegan a pierna cambiada. Lo que no nos interesa es que no se metan para adentro, como el partido de ida, pues tienen luego ese disparo. Tanto Antony como Abde fueron decisivos en ese partido de allí, nosotros no les defendimos bien y tenemos en mente ese partido".

"Hemos trabajado durante la semana para que ellos no reciban en ventaja y, si reciben en ventaja, tener ayudas. Necesitaremos una actuación defensiva correcta para que ellos no brillen, porque si ellos brillan, las noticias van a ser malas para nosotros". "Nuestra idea va a ser la misma de los últimos partidos en casa: salir a por el rival. Otra cosa es que ellos, normalmente, tienen más posesión que el rival", ha detallado sobre el marroquí y el brasileño -que ha entrado en la lista del Betis pese a arrastrar una pubalgia-.

"Nosotros tenemos ser valientes, pero ellos tienen dos extremos abiertos, que a veces los dejan descolgados para robar y transitar con ellos. Tienen un punta como Bakambu que gana bien los espacios... Es un equipo que me gusta porque tiene amplitud, verticalidad y profundidad; pero luego cuenta también con gente de buen pie en medio campo. Está quinto y lleva cinco años con este entrenador cumpliendo los objetivos. Estudiamos dónde podemos hacer daño al Betis".

La capacidad del Mallorca para competir contra rivales de la zona alta de LaLiga

"Sí, yo creo que sí competimos. Es verdad que el partido es complicado porque el rival es de los mejores, ¿no? Y a los hechos me remito; pero creo que nosotros ahora estamos mejor y si uno está mejor compitiendo como estamos compitiendo ahora en casa con nuestra gente, creo que podemos plantar cara a este tipo de equipos y esa es la ilusión para nosotros".

"Estamos en una fase de la temporada donde urge sumar y no podemos desaprovechar ninguna oportunidad. Cada partido es una oportunidad. La semana pasada, por muy difícil que también era (Barcelona), no lo aprovechamos. Si nos acercamos a la versión de las últimas semanas, vamos a tener opciones", ha añadido Arrasate sobre la total ausencia de victorias contra los ocho primeros en la clasificación de LaLiga EA Sports.