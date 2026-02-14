Arrasate se pronuncia sobre cómo está su relación con el Mallorca en el Día de San Valentín
El técnico vasco no termina de hacer despegar al conjunto bermellón de la zona peligrosa. Ahora, reciben a un Real Betis que llega de ganar en el Metropolitano. Y avisa a los suyos, si no están concentrados lo pagarán muy caro
Como cada 14 de febrero, en España se celebra el Día de San Valentín. O lo que es lo mismo, el día de los enamorados. Y en esta vida se puede estar enamorado de muchas cosas. Entre otras, de tu trabajo, sobre todo, si es tu pasión. Y ante tal fecha, al técnico del RCD Mallorca, Jagoba Arrasate, le han cuestionado precisamente por esto último, por cómo estaba su relación con el equipo bermellón después de todo lo que lleva pasado desde que tomara las riendas. Y el técnico vasco ha sido sincero: "Ha estado peor, está mejor y estará mucho mejor con el paso del tiempo".
Tras caer en el Camp Nou como era previsible, ahora reciben a un Real Betis que llega con la moral por las nubes. Pero el entrenador del conjunto bermellón insiste en prolongar la buena dinámica mostrada en Son Moix en las dos últimas jornadas como local, donde superó al Sevilla (4-1) y al Athletic (3-2): "Es verdad que el partido es complicado, pero estamos mejor y compitiendo como venimos haciendo en casa podemos competir a este tipo de equipos. Urge sumar y no podemos desaprovechar ninguna oportunidad, si nos acercamos a la versión de las últimas semanas, el equipo tendrá opciones".
El de Berriatúa considera que la clave para tener opciones pasa por una "defensa correcta", sobre todo, sabiendo que ellos "van a tener más balón, suelen dominar los partidos y tienen dos extremos muy desequilibrantes que juegan a pierna cambiada y no nos interesa que vayan hacia dentro como en la ida".
Y es que todavía se acuerda del choque en Sevilla, donde cayeron 3-0: "Nosotros no defendimos bien y tenemos en mente ese partido. Necesitaremos una defensa correcta porque si no nos harán mucho daño".
Las altas y bajas de Arrasate para medirse al Betis
Arrasate podrá contar con Antonio Raíllo, quien ya está recuperado de su lesión en la clavícula que "prácticamente ha quedado atrás", según el entrenador. "Lo veo mucho mejor, entrenando normal pero es una gran noticia que esté mucho mejo", ha indicado.
"Ahora entran las dudas que es lo que quiere un entrenador, tener a tu capitán, a David que lo ha hecho muy bien y a Valjent que siempre está ahí", ha destacado.
Quien podría disfrutar de sus primeros minutos es Zito Luvumbo: "Lo veo más adaptado, un poco lo que es él, es un jugador que tiene una naturaleza muy marcada, es potente, agitador y esta semana le ha venido muy bien, es probable que mañana tenga sus primeros minutos".
Otro factor fundamental en el encuentro será la afición de Son Moix: "Cada partido es importante, es una cuenta atrás y la semana ha estado bien, urge sumar. Sabemos lo que tenemos en frente, vienen de ganar en el Metropolitano, lo respetamos pero tenemos que volver a lo que hemos hecho los dos últimos partidos en casa, ha conectado con la afición y necesitamos esa simbiosis".