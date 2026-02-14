Tras la baja del Cucho y el fichaje frustrado del Betis, Pellegrini impulsa a Bakambu: "Ese '9' lo teníamos acá"

El entrenador del Real Betis muestra máxima confianza en Cédric Bakambu, en concreto, y en toda la plantilla verdiblanca en general. Rechaza falta de pegada en ausencia del Cucho Hernández recordando que son el quinto equipo más goleador de LaLiga EA Sports y reinvidica la ambición colectiva más allá de algún batacazo puntual como el de la Copa del Rey

El Real Betis lleva todo este inicio de 2026 alternando cal con arena, pinchazos que dejan mella con victorias reconfortantes, críticas con elogios, debates sobre las necesidades o carencias de la plantilla... Esta dicotomía permanente la aceptan en el vestuario verdiblanco como gajes del oficio, lo que no quita que Manuel Pellegrini haya vuelto a reclamar este sábado confianza para una plantilla que viene demostrando de manera continuada su capacidad de competir con independencia del rival.

Así, tras el brillante 0-1 en el Metropolitano para vengarse del Atlético de Madrid por la durísima eliminación en Copa del Rey (0-5), el chileno ha restado importancia al hecho de no poder recuperar a ninguno de los seis lesionados. En este sentido, ha recordado que la plantilla tiene 25 jugadores y celebra haber tenido toda la semana despejada para permitir que los tocados reposen y para enchufar a otros futbolistas que deben dar un paso adelante, con Cedric Bakambu como principal nombre propio. El africano será el '9' titular en la visita a Son Moix, en la que el Betis intentará imponerse al RCD Mallorca para hacerse fuerte en el 'Top 5' de la clasificación en esta jornada 24 en LaLiga EA Sports. El típico 'El fichaje estaba en casa'.

Pellegrini y el nuevo rol de Bakambu en el Betis tras el mercado invernal de fichajes

Bakambu ya fue importante para ganar hace un año en Palma de Mallorca. "Efectivamente, ganamos con un gol de Bakambu a pase de Ángel Ortiz. Yo creo que Cedric siempre ha trabajado muy bien. Hablamos muchas veces de que se pedía por todos lados un número 9 (en enero). Nosotros teníamos acá a ese número 9. Por la cantidad de goles que lleva el plantel, creo que es la cuarta o quinta delantera más goleadora de LaLiga".

"Cedric sabía perfectamente la opinión del cuerpo técnico. Todas las disposiciones que se puedan mejorar siempre son bienvenidas, pero había prioridades. Siempre ha trabajado bien y ojalá las ocasiones que está teniendo las convierta, porque sería muy importante para su confianza. Aquí hay un plantel de jugadores y todos ellos son los encargados de intentar sacar adelante las competiciones en las que estamos involucrados en este momento y cada uno tiene su aporte", ha añadido Pellegrini.

El 4-0 del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en la Copa del Rey no consuela al técnico del Real Betis

"No, la verdad es que yo no siento alivio porque otro equipo pierda como perdimos nosotros. El fútbol es fútbol y es muy difícil dar explicaciones de por qué suceden las cosas. A veces tratamos de buscarle algo racional al fútbol, pero el fútbol no es racional, el fútbol es pasional. El fútbol va de momentos, incluso, de momentos dentro de un determinado partido. Así que seguimos lamentando exactamente igual de haber quedado eliminados en un partido malo que hicimos".

"El fútbol no es solamente sistemas. Los sistemas no van a ganar el partido. Los partidos se ganan, primero, con el rendimiento de los jugadores y, después, con un funcionamiento en el que todo es bueno o malo de acuerdo a cómo se realice. Llevamos cinco o seis años consiguiendo un logro importante en un determinado método de juego. Hemos variado en algunas ocasiones, como contra el Atlético; pero en términos generales, como digo, vamos a ser siempre un equipo que sale a buscar los partidos, un equipo que intenta ganar desde el primer minuto".

"Esa mentalidad, para mi gusto, es lo que hace crecer al equipo. Y eso es lo que nos ha permitido crecer en estos seis años. Que luego hay algún traspié importante, por supuesto que sí, pero no nos suceden solamente a nosotros. Eso le sucede a cada uno de los equipos. Nosotros intentaremos seguir siendo protagonistas del partido desde el comienzo. Alguna variante vamos a tener siempre en los partidos, pero en términos generales, en el concepto futbolístico es poco lo que cambia", ha insistido.

Las cuentas europeas del Betis: hacerse fuerte en la quinta plaza sin dejar de mirar hacia arriba

"LaLiga es siempre lo prioritario. Esto es así porque es un camino largo, pero al final, en ese trabajo de todo un año, te lleva a intentar buscar competiciones europeas, que es lo que hemos hecho en estos cinco años anteriores. Por ahora, nosotros estamos centrados solamente en LaLiga porque tenemos cuatro partidos seguidos ahora que ya nos quedamos fuera de la Copa del Rey".

"Todavía tenemos un mes por delante para hablar de la Europa League. Estamos centrados ahora solamente en Liga, en el partido con el Mallorca. Cuando tengamos que ir a Europa, vamos a ver cada uno de los partidos, cómo colocar el mejor once en cada una de las competiciones para intentar seguir avanzando".