Pellegrini, sobre la enfermería del Betis: Antony, Cucho, Chimy Ávila y las opciones de Isco o Amrabat para El Gran Derbi

El técnico verdiblanco da relativas buenas noticias con el extremo brasileño, con contrapunto negativo por parte del colombiano y el argentino, mientras niega que la cercanía del partido contra el Sevilla FC condicione sus planes para los duelos ligueros ante RCD Mallorca o Rayo Vallecano en cuanto a los lesionados o los apercibidos de sanción

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, ha pasado por la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Luis del Sol después del último entrenamiento del equipo verdiblanco antes de viajar a Palma para enfrentarse en la noche del domingo al RCD Mallorca en la jornada 24 de LaLiga EA Sports. El estado físico de tres futbolistas ha acaparado protagonismo en la comparecencia del tecnico chileno: Antony dos Santos, que se ha ejercitado tras no dejarse ver el viernes por culpa de la pubalgia que arrastra; así como 'Cucho' Hernández y 'Chimy' Ávila, quienes acaban de salir de sendas lesiones musculares y sólo han podido trabajar dos días con el grupo. Ambos siguen causando baja un partido más, junto a Héctor Bellerín, Isco Alarcón, Sofyan Amrabat y Giovani Lo Celso.

Pellegrini repasa la enfermería del Real Betis: Antony, sí; Cucho Hernández y Chimy Ávila, no

"Antony se encuentra igual con la pubalgia, pero una vez que calienta, las molestias son mínimas", ha explicado Pellegrini, confirmando que Antony viajará a Mallorca y explicando que el Betis sigue un plan de prevención intentando preservarle lo máximo posible en los entrenamientos para que pueda estar disponible en los partidos. Si el '7' es la buena noticia, Cucho y Chimy ponen la nota negativa: "La lista para Mallorca va a ser la misma que la semana pasada. Desgraciadamente, ninguno de los que están lesionados llegan para este partido".

"Normalmente, cuando se enfría el cuerpo duele más que cuando ya se hace un calentamiento más intenso. A medida que se va haciendo trabajo de recuperación a la semana, ojalá esa pubalgia vaya disminuyendo. Él trata de dosificar con los trabajos semanales para poder estar al cien por cien en el partido; pero ya una vez que Antony calienta, yo creo que después las molestias son mínimas. Así que le produce más molestia el trabajo en la semana, por estar frío, que el partido mismo. Lo estamos ayudando con cuidado, lo está viendo con el cuerpo médico y ojalá evolucione lo antes posible".

Las opciones de recuperar a Sofyan Amrabat e Isco Alarcón para El Gran Derbi

"¿Si Amrabat e Isco llegarán al derbi? Bueno, eso habría que preguntárselo al cuerpo médico. No se sabe exactamente porque ese tipo de lesiones, tanto la de Isco como la de Amrabat, son muy de sensaciones individuales y dependen mucho de cómo evolucione el jugador cuando va aumentando las cargas. Con las lesiones musculares es más fácil saber más o menos cuándo van a estar disponibles. Tenemos que esperar con paciencia y ojalá se recuperen lo antes posible porque son jugadores muy importantes para nosotros".

"Tenemos un plantel de 25 jugadores. Tratamos de centrarnos partido tras partido en los que están al cien por cien. Una vez que ya se juega ese partido, vemos la etapa de recuperación física y la del rendimiento individual. Son muchos los factores para hacer un once inicial lo más competitivo posible y que los cambios surtan efecto. Nos ha tocado tener muchísimas lesiones, pero tratamos de llegar lo más largo posible en las tres competiciones. En la Copa del Rey, desgraciadamente, tuvimos esa mala actuación contra el Atlético de Madrid y no fuimos para afuera. Ahora estamos centrados en LaLiga con lo que tenemos y ojalá que, en un mes, cuando retomemos la Europa League, tengamos ya más jugadores recuperados", ha añadido.

Las amenazas de sanción en el Real Betis a dos partidos de recibir al Sevilla FC

El Real Betis visita a Mallorca con Valentín Gómez como único apercibido. También está con cuatro amarillas el Chimy Ávila, baja por lesión; mientras que con un riesgo menor se encuentra Marc Bartra, con tres amarillas -las mismas que los convalecientes Lo Celso y Amrabat- a dos partidos del derbi en La Cartuja del próximo 1 de marzo. "Yo no miro eso, ni me interesan los que tienen tarjeta amarilla y los que no tienen tarjeta amarilla. En cada partido tratamos de hacer el mejor once inicial. Muchas veces uno se equivoca, otras no; pero siempre buscamos sacar los tres puntos siguientes, que son siempre los más importantes".

"Cuando llegue la semana del derbi, sabiendo toda la trascendencia que tiene para todos los hinchas del Betis y para la ciudad, intentaremos hacer un muy buen partido y sumar tres puntos; pero no dejamos de lado el resto de las competiciones porque tengamos un derbi más adelante. Tenemos que ahora ir a Mallorca e intentar sacar puntos. Después tenemos aquí el Rayo en casa y ya tendremos una semana larga para preocuparnos de preparar ese derbi".