Cucho Hernández y Chimy Ávila muestran la cara positiva antes del duelo frente al Mallorca

Los dos delanteros han estado presentes en la sesión previa al RCD Mallorca, aunque no formarán parte de la convocatoria frente al Mallorca tal y como ha confirmado Pellegrini

El Real Betis ya se encuentra en las horas previas del duelo frente al RCD Mallorca, un partido clave en las aspiraciones europeas del primer equipo verdiblanco. La victoria frente al Atlético de Madrid en tierras madrileñas fue el oasis de un conjunto que sufrió una eliminación muy dura por cinco goles a cero frente al equipo del Cholo Simeone, aunque supo reponerse a las mil maravillas para acabar logrando unos tres puntos de mérito en uno de los campos más complicados del fútbol español. Es por ello que refrendar otros tres puntos en tierras baleares será la mejor de las noticias en esa lucha por la Champions.

Esta semana, además, ha estado marcada por tres nombres propios, como son Cucho Hernández, Chimy Ávila y Antony. Los dos primeros reaparecieron en el césped y, en primer lugar, realizaron trabajo en solitario. Posteriormente, entrenaron parcialmente con el grupo, por lo que constituyeron noticias positivas para un equipo que necesita más que nunca llegadas en esa parte de la delantera. Desde que el colombiano cayó lesionado en el Carlos Tartiere, el Betis ha perdido mucho dinamismo en ataque y eso lo ha notado mucho el equipo de Pellegrini, que perdió uno de los aspectos más destacados de su equipo.

En la sesión de esta mañana, tanto Cucho como Chimy han estado presentes con el grupo, aunque no estarán en el duelo frente al Mallorca. Otro de los que ha estado es Antony, que a principios de semana no estuvo presente en el césped para hacer trabajo en el gimnasio en ese tratamiento de la pubalgia. Finalmente, en la sesión previa del entreno ha estado presente con total normalidad junto al resto de sus compañeros, por lo que se prevé que pueda estar sin ningún problema en el duelo frente al Mallorca.

Otra de las imágenes importantes ha sido ver a Héctor Bellerín, que ha estado entrenando en solitario en uno de los campos anexos a donde estaban el resto de sus compañeros. A las 12:30, comparecerá Pellegrini ante los medios y responderá a las diversas cuestiones, como aquellas relacionadas con el delantero y las posibles bajas para el partido de mañana. El equipo es sabedor que se puede dar un golpe en la mesa antes de un maratón de partidos complicados, y en eso ya está comprometido el equipo verdiblanco para poder soñar con la Champions League.