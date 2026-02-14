Illarramendi bendice a la Real Sociedad y alaba el cambio con Matarazzo: "El equipo ha tenido una mejora descomunal"

El exfutbolista de la Real Sociedad o Real Madrid, entre otros, ha atendido, en exclusiva, a ESTADIO Deportivo para analizar su actual etapa en el Kitchee de Hong Kong, cómo ve al conjunto de Arbeloa y Pellegrino Matarazzo, el enfrentamiento de ambos equipos en el Bernabéu su retirada y la vida más allá del fútbol, además de centrarse en nombres

Illarramendi vive una nueva etapa en el Kitchee de Hong Kong desde el pasado mes de septiembre. Tras estar prácticamente un año sin equipo, tras su experiencia en el Dallas de la MLS, el jugador de 35 años ha atendido, en exclusiva, a ESTADIO Deportivo. El exfutbolista de la Real Sociedad y Real Madrid ha repasado, entre otros temas, el encuentro entre ambos equipos en el Bernabéu, así como la situación que atraviesa el conjunto de Arbeloa y el de Pellegrino Matarazzo. Por otro lado, el de Mutriku ha valorado cómo ve la vida más allá del fútbol, si le pone fecha de caducidad a su carrera deportiva y si tiene en mente ser entrenador en el medio – largo plazo.

- ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra en estos momentos?

- Muy bien, muy cómodo. Centrado y con muchas ganas del partido de este domingo. Es un encuentro clave porque jugamos contra el Lee Man, que va segundo en Liga y es nuestro principal rival en Liga.

- Llegó al Kitchee de Hong Kong en el mes de septiembre tras estar casi un año sin equipo, ¿tuvo ofertas durante este tiempo?

- Sí, la verdad es que ya llevamos aquí 4 o 5 meses y estamos muy a gusto. Es verdad que llegaron ofertas, pero quería una nueva aventura que nos motivase. Hablé con el entrenador, con Iñigo, que es de Vitoria y charlé con él sobre la ciudad, el equipo, el país, sus planes, objetivos... me convenció. Me encantó la idea de venir a Asia y estamos encantados.

- ¿Cómo ha sido su adaptación a un nuevo país (e idioma) y equipo?

- El choque cultural es inevitable, el idioma también hace mucho; pero hablamos en inglés perfectamente. Estamos genial, la gente aquí es muy amable e intenta ayudarte. A nivel de fútbol, es una liga local, es pequeña. Pero también se sigue mucho este deporte, sobre todo la selección nacional.

- A sus 35 años, ¿se pone fecha de caducidad en el fútbol?

- Está claro que es una cosa que debo pensar, pero me siento muy bien en el terreno de juego y disfruto mucho del día a día. A la hora de entrenar, de jugar los partidos... Vivo el momento y disfruto el día a día.

- ¿Qué ideas tiene cuando cuelgue las botas? ¿Le gustaría ser entrenador?

- Sí que es verdad que a partir de mi última etapa en Dallas, me plantee el poder ser entrenador en un futuro. Ahora mismo estoy haciendo el curso de la FIFA, Players Executive Programme, que te prepara para la vida después de colgar las botas. También me encantaría ser embajador de LaLiga y seguir trabajando con nuestro fútbol, donde he pasado la mayor parte de mi carrera.

- Pasemos a hablar del Real Madrid. Por un lado, ¿cómo está viendo al equipo de Arbeloa?

- No puedo ver muchos partidos por la diferencia horaria (siete horas más), pero intento seguir lo que puedo. Además, el partido de esta jornada me encantaría verlo, pero aquí es de madrugada y al día siguiente tenemos el partido.

- ¿Qué le pareció la destitución de Xabi Alonso? ¿Cree que el club fue injusto con el tolosarra?

- Es una pena que un proyecto que arrancó en verano haya terminado antes de lo que todas las partes habrían deseado. Tuve a Xabi como compañero, siempre ha sido un referente para mí y estoy seguro que le irá genial en su próximo proyecto.

- ¿Cómo ve el choque del sábado en el Bernabéu contra la Real Sociedad?

- La visita al Bernabéu siempre es complicada, pero la Real le jugará de tú a tú al Real Madrid. Está demostrando un gran nivel, Matarazzo ha cambiado algunos aspectos y el equipo ha tenido una mejora descomunal. No han perdido aún con él en el banquillo. Veo a los jugadores enchufados. Se nota que algo ha cambiado.

- Por último, ¿le gustaría poner el broche final a su carrera en España?

- No creo, como mucho jugando en el equipo de mi pueblo (ríe). La verdad es que estoy muy contento aquí y en un futuro veré cual es el mejor paso para dar en mi carrera. Disfrutaré en el terreno de juego todo lo que pueda y luego, lo que he dicho anteriormente, creo que podría hacer un buen trabajo como entrenador o también me motiva mucho la idea de ser embajador de LaLiga.