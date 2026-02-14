Alineaciones Real Madrid- Real Sociedad: Alineación probable del Madrid y Real Sociedad en el partido de la jornada 24 de LaLiga

El Real Madrid afronta una nueva jornada para intentar cazar al FC Barcelona, que tan solo está a un punto. Los de Arbeloa reciben a una Real Sociedad crecida en LaLiga y motivada tras la victoria en San Mamés en la ida de las semifinales de Copa del Rey

Real Madrid y Real Sociedad se citan en el día de hoy en el Santiago Bernabéu, en el encuentro correspondiente a la jornada 24 del campeonato nacional de liga. Para ello, Álvaro Arbeloa está pendiente de recuperar a Rodrygo Goes, quien será duda hasta última hora. Por su parte, Pellegrino Matarazzo cuenta con otra larga lista de jugadores lesionados para este duelo. No obstante, espera que Ander Barrenetxea apure los tiempos para poder viajar a la capital.

Kylian Mbappé no quiere perderse la cita

El técnico blanco cuenta con varias bajas para este duelo, donde tendrá que conformar una sala de máquinas sin su mayor baluarte de esta temporada. Pues la baja de Bellingham es bastante sensible al ser un jugador titularísimo. A la baja del futbolista inglés se le suma la de Éder Militão. La participación de Kylian Mbappé está por el momento en el aire. El francés entrenó al margen alguna sesión durante la semana.

De esta manera, el Real Madrid CF podría comenzar en portería con Courtois. Por delante podrían formar una línea defensiva con Carreras, Huijsen, Asencio y Trent Alexander-Arnold. Por otro lado, el centro del campo lo formarán Tchouaméni y Valverde. La baja de Bellingham será suplida por Camavinga. En la punta de ataque estarán Kylian Mbappé, o Gonzalo en caso de que no llegue el dorsal 10 del Madrid, y Vinicius. Por su parte, Arda Güler ocupará la zona de la mediapunta.

Tan solo un cambio respecto al derbi copero

Por su parte, Pellegrino Matarazzo también cuenta con alguna que otra baja importante. Sin ir más lejos, la lesión de Sucic ha sido un golpe duro para todos, pues estaba siendo de gran ayuda para esta Real que poco a poco va resurgiendo de sus cenizas. A dicha baja hay que sumarle también la de Arsen Zakharyan y Take Kubo, quien espera regresar en el mes de marzo. Brais Méndez, sancionado tras el pasado derbi liguero en San Mamés, tampoco se desplazará hasta el Bernabéu.

Por ello, Álex Remiro apunta a comenzar bajo palos en Madrid. Sergio Gómez, Jon Martín y Aramburu parecen que repetirán titularidad tras el partido de copa. Zubeldía será quien los acompañe tras descansar el pasado miércoles. Por otro lado, la sala de máquinas estará compuesta por Gorrotxategi, Turrientes y Carlos Soler. La zona ofensiva estará formada por Pablo Marín, Guedes y el capitán Mikel Oyarzabal.

Onces posibles de Real Madrid y Real Sociedad

Real Madrid: Courtois, A. Carreras, Huijsen, Asencio, T. Alexander-Arnold, Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Arda Güler, Vinicius Jr. y Kylian Mbappe.

Real Sociedad: A. Remiro, Sergio Gómez, Jon Martín, Zubeldia, Aramburu, Gorrotxategi, Turrientes, Carlos Soler, Pablo Marín, Guedes y Mikel Oyarzabal.