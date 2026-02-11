Disparidad de opiniones sobre el regreso de Dani Carvajal a la selección: “No es la persona adecuada para la banda derecha”

Dani Carvajal atraviesa una de las etapas más complicadas de su carrera. Tras su lesión de rodilla hace meses, no ha tenido la oportunidad de recuperar su titularidad; uno de los impedimentos parece ser Álvaro Arbeloa. Ahora su puesto en la selección española peligra de cara al mundial de 2026

El Real Madrid se ha convertido en los últimos meses en una continua bomba de relojería que cada semana explota a nivel nacional con algún tema que sacude a toda la opinión pública futbolística de España. Los pupilos de Álvaro Arbeloa han retomado el vuelo en LaLiga tras perder su posición de privilegio en Champions y caer eliminados en Copa del Rey ante el Albacete Balompié, pues se encuentran a tan solo un punto del FC Barcelona.

La nueva polémica que azota al Real Madrid se sitúa en el lateral derecho. Dani Carvajal perdió su condición de titular tras su última lesión de rodilla. En todo este tiempo hasta su recuperación han pasado tantas cosas en el Real Madrid, que ahora el nuevo entrenador del conjunto blanco fue compañero de posición durante varios años en el Bernabéu.

El mano a mano entre Arbeloa y Carvajal

Álvaro Arbeloa y Dani Carvajal lucharon durante algo más de dos temporadas. Tras el regreso de Carvajal de Leverkusen, el por aquel entonces joven lateral derecho, se hizo dueño y señor de la banda derecha del Santiago Bernabéu. Desde entonces parece haber rencillas entre ambos, fruto de aquella pelea por un puesto en el once.

A día de hoy es Álvaro Arbeloa quien tiene cogida la sartén por el mango. Como entrenador, tiene la potestad de repartir los minutos entre los jugadores del Real Madrid y Carvajal, precisamente, no está siendo el futbolista más utilizado por el nuevo técnico merengue. En los últimos diez partidos del cuadro blanco, tan solo ha disputado 27 minutos y no es titular con su equipo desde el pasado 27 de septiembre. Realmente es complicado valorar cómo ha regresado de su lesión, pues no ha tenido ni continuidad ni oportunidad siquiera de asentarse en el lateral diestro de su equipo.

El problema de Carvajal

Ahora, la gran papeleta a resolver la tiene Luis de la Fuente. Dani Carvajal es su capitán y todo un peso pesado dentro del vestuario del combinado nacional. Incluso a nivel deportivo, fue uno de los mejores laterales derechos de la pasada Eurocopa en la que España se consagró como campeona. Sin embargo, el defensor del Real Madrid lleva muchos meses fuera de la competición de alto nivel, y la exigencia de la selección y de la propia cita mundialista hacen poner en duda su convocatoria.

La afición tiene dudas con el regreso del capitán

A pie de calle, los amantes del fútbol y seguidores de la selección tienen disparidad de opiniones respecto a la convocatoria de Dani Carvajal. Se presenta el dilema de llamar al capitán por encima de todo, ya que sumará en el vestuario, o de que nadie, ni siquiera el capitán, es indiscutible en una de las mejores selecciones del mundo. La afición tendrá que esperar al mes de marzo, en la siguiente lista de Luis de la Fuente, para ver cómo transcurre el papel de Dani Carvajal de cara al mundial de 2026.