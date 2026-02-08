Valencia 0-2 Real Madrid: El Real Madrid castiga a un Valencia sin gol y la situación de Corberán se agrava

El Real Madrid resolvió sin alardes su visita a Mestalla con una victoria eficaz ante un Valencia CF cada vez más tocado anímicamente

El Real Madrid volvió a demostrar que sabe competir incluso en escenarios históricamente complejos como Mestalla. Sin brillo, sin excesos y con un planteamiento pragmático, el conjunto blanco se llevó una victoria por 0-2 ante el Valencia CF, un resultado que le permite seguir muy de cerca al FC Barcelona en la lucha por LaLiga EA Sports. Los goles de Álvaro Carreras y Kylian Mbappé bastaron para resolver un encuentro espeso y de ritmo bajo.

Un Mestalla apagado y un partido sin grandes alardes

A diferencia de otras noches cargadas de tensión, el choque se desarrolló sin grandes polémicas ni incendios en la grada. El Valencia intentó hacerse fuerte en casa tras su reciente eliminación copera, pero volvió a mostrar sus limitaciones ofensivas. El equipo dirigido por Carlos Corberán ofreció intensidad y orden, aunque careció de claridad en los metros finales.

El Real Madrid, condicionado por varias ausencias importantes como Vinícius, Bellingham y Rodrygo, presentó un once poco habitual. Aun así, los de Álvaro Arbeloa supieron controlar los tiempos del partido, apostando por una defensa sólida y salidas rápidas buscando la velocidad de Mbappé.

El Valencia propone, pero no concreta

Durante la primera mitad, los locales mostraron más iniciativa. Futbolistas como Hugo Duro, Lucas Beltrán, Danjuma y Luis Rioja intentaron generar peligro, aunque el gran problema volvió a ser la falta de remates entre los tres palos. El dominio territorial no se tradujo en ocasiones claras, y Courtois apenas tuvo que intervenir.

El conjunto blanco, cómodo sin balón, esperó su momento. Arda Güler y Mbappé protagonizaron las acciones más peligrosas antes del descanso, obligando a Dimitrievski a intervenir con solvencia. El primer tiempo se cerró con sensación de tedio y pocas emociones en la grada.

Carreras rompe el equilibrio y Mbappé sentencia

Tras el paso por vestuarios, el guion no varió demasiado. El Valencia tuvo una ocasión clara con un remate de Beltrán, que terminó estrellándose en el poste. Fue el aviso previo al golpe definitivo. En el minuto 65, Álvaro Carreras protagonizó una acción individual decisiva: irrupción por banda, rebote favorable y definición para el 0-1.

El tanto descolocó a un Valencia ya frágil anímicamente. Mestalla empezó a impacientarse y los cánticos contra el técnico no tardaron en aparecer. Con los locales volcados y sin precisión, el Madrid encontró espacios. Ya en el tiempo añadido, Mbappé cerró el partido al contragolpe con el 0-2, agravando aún más la crisis valencianista.

Tres puntos vitales y muchas dudas en el rival

El triunfo permite al Real Madrid seguir en la pelea por el campeonato con un margen mínimo respecto al liderato. Sin exhibiciones, pero con eficacia. Para el Valencia CF, la derrota deja un escenario preocupante: pocos puntos, malas sensaciones y una afición cada vez más crítica.

Ficha técnica

Valencia CF (0): Dimitrievski; Núñez (Thierry R., 72’), Cömert, Copete, Gayà ©; L. Rioja (Ramazani, 82’), Pepelu (G. Rodríguez, 72’), Ugrinic (Javi Guerra, 82’), Danjuma; Beltrán (Sadiq, 82’) y Hugo Duro.

Real Madrid CF (2): Courtois; D. Jiménez (Trent, 76’), Asencio, Huijsen, Á. Carreras; Arda Güler (Mastantuono, 82’), Valverde (Cestero, 92’), Tchouameni, Camavinga; Mbappé y Gonzalo (Brahim, 76’).

Goles: Á. Carreras (65’, 0-1), Mbappé (91’, 0-2).

Árbitro: Javier Alberola Rojas. VAR: Jorge Figueroa Vázquez.

Estadio: Camp de Mestalla.

Asistencia: 47.515 espectadores.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 23ª de LaLiga EA Sports.