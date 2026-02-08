Simeone, entrenador del Atlético, muy claro sobre la victoria del Betis: "Fue mejor"

El entrenador del equipo rojiblanco no ha puesto ninguna excusa por la derrota y ha señalado que el conjunto dirigido por Manuel Pellegrini estuvo mejor que el suyo en muchos aspectos del juego y que, por tanto, es justo merecedor del triunfo

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ha elogiado al Real Betis por la actuación que tuvo en el partido que le ganó a su equipo. El argentino ha puesto en valor el nivel del conjunto verdiblanco, sobre todo en el aspecto defensivo, y ha dado su visión sobre las dificultades que suele tener el Atleti frente a un rival replegado.

Simeone ha comenzado, en rueda de prensa, diciendo que el Real Betis jugó mejor y se mereció ganar. "El equipo rival jugó mejor que nosotros, defendió muy bien, no nos permitió casi crear situaciones de gol, salvo la de Julián Álvarez y la de Lookman creo que en el primer tiempo, más claras. Y después fue mejor, defendió bien, contragolpeó, aprovechó los espacios, trabajó defensivamente en equipo muy bien y nada, felicitarlo al equipo rival".

El técnico argentino ha intentado explicar los problemas que tiene el Atlético de Madrid para atacar a equipo que defienden bien y en bloque bajo. "Bueno, está claro que el equipo sufre esta situación, nos ha pasado no solamente hoy, nos ha pasado ya en muchos partidos cuando nos encontramos con equipos que juegan bajo, no tenemos tanta claridad para atacar, es un gran defecto nuestro como cuerpo técnico que no lo podemos mejorar dentro del equipo, pero trabajaremos en consecuencia para darle más herramientas al equipo para que después de lo individual lo puedan resolver los jugadores".

Simeone no entra en polémicas y no habla del gol anulado por fuera de juego de Griezmann

El entrenador del Atlético de Madrid no le ha dado importancia al gol anulado a su equipo por fuera de juego de Griezmann. "La verdad que no me interesa esa situación porque el partido no fue bueno y no creo que haya sido determinante, si hubiésemos empatado estaríamos hablando de la misma manera y la verdad que no me quedo con eso porque hoy nos tocó en contra, mañana quizá nos toca a favor".

Tampoco ha querido criticar el estado del césped del Estadio Metropolitano como sí ha hecho Koke. "Bueno, no soy futbolista, ellos están jugando y son los que interpretan posiblemente mejor esto que vos estás diciendo, pero toda la vida se juega en canchas normales, buenas, regulares y no fue el partido que no ganamos por el estado del campo".

Simeone dice que el Atlético de Madrid está a tanta distancia de Real Madrid y FC Barcelona porque son mejores

Simeone ha vuelto a defender a Julián Álvarez. "La verdad que no creo oportuno seguir comentando cosas sobre Julián Álvarez, confiamos en él, jugador importantísimo o el mejor que tenemos y esperemos que nos pueda dar más cosas en los momentos más importantes que se vienen ahora por delante".

Ha dicho también que Real Madrid y FC Barcelona le llevan tanta ventaja al Atlético de Madrid porque son mejores. "Porque son mejores que nosotros".

Y ha terminado dándole las gracias a la afición del Atlético de Madrid. "Extraordinario, lo mejor del partido de hoy, nuestra gente".