Antony desvela la clave que ha cambiado al Betis: "Fue muy importante la charla que Manuel Pellegrini y la autocrítica de todos"

El extremo brasileño marcó un auténtico golazo que le dio la victoria, junto al trabajo defensivo, al equipo verdiblanco contra el Atlético de Madrid. El '7' bético ha dicho que siente dolor por la pubalgia con la que lidia pero que están centrado ya en jugar el próximo domingo

Antony, autor del gol de la victoria del Real Betis contra el Atlético de Madrid, ha atendido a los medios de comunicación del club verdiblanco en donde se ha mostrado feliz por la victoria, en donde ha hablado de sus molestias de pubalgia y ante los cuales ha desvelado la clave para el cambio que ha pegado el equipo que entrena Manuel Pellegrini del partido de Copa del Rey al encuentro de LaLiga,

Antony ha desvelado que hubo charla de Manuel Pellegrini tras el descalabro del Real Betis en la Copa del Rey. "Muy feliz. Sabíamos la importancia del partido hoy. Sabíamos que hicimos un partido muy malo en la Copa del Rey. Teníamos que cambiar. Fue muy importante la charla que Manuel Pellegrini ha hecho esta semana. Mostró el partido. Fue muy importante la autocrítica de todos los jugadores. Sabíamos que teníamos que cambiar la intensidad. El espíritu del equipo nos muestra que somos una familia".

El brasileño ha dicho que el Real Betis es una familia y se ha mostrado contento por la victoria contra el Atlético de Madrid. "Fue una semana muy dura, muy difícil para todos nosotros, para la afición también, que esperaba mucho de nosotros. Fue un partido muy feo que hicimos ahí en casa. Pero, como he dicho, un partido muy importante también para mostrar a todos que somos una familia, que teníamos que cambiar la intensidad y todo. Hoy ha sido un partido muy bueno para todos nosotros".

Antony señala que Manuel Pellegrini ha sido clave para la mejoría del Real Betis

El extremo ha vuelto a señalar que el entrenador del Real Betis ha sido importante para la reacción del equipo. "La charla que el míster ha hecho fue muy importante para todos nosotros. Mirar y hacer la autocrítica individual también. Bueno, como he dicho, sabíamos la importancia de cambiar la intensidad, de jugar más juntos. Hoy nos mostramos que juntos somos mucho más fuertes. Eso nos muestra la familia que somos todos".

Antony, muy contento por el gol y le quita importancia a sus problemas de pubis

A continuación, Antony ha explicado cómo fue el gol. "Muy feliz. Pegué muy bien el balón cruzado. Los porteros siempre esperan los tiros abiertos. Fui muy feliz por tirar cruzado. Oblak ha dado un paso por la derecha. Pegué muy bien cruzado".

Por último, Antony, extremo del Real Betis, le ha restado importancia a sus problemas en el pubis. "Uff, ahora con mucho dolor. Pero bueno, mucho más feliz porque conquistar tres puntos aquí es muy difícil. Pero ahora descansar. Tenemos una semana larga. Y recuperarme para estar listo para domingo".