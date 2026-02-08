Atlético 0-1 Betis: Lección aprendida y golpetazo en la mesa

Antony puso la pegada y el bloque derrochó oficio y solidaridad para cobrarse una rápida revancha tras el descalabro copero del jueves; así lo vivimos y lo contamos minuto a minuto

El Real Betis visitaba al Atlético de Madrid, 'bestia negra' de su entrenador desde que llegó Diego Pablo Simeone al banquillo colchonero y casi inabordable históricamente cuando recibía en casa a los verdiblancos. Encima, el jueves los dejó sin Copa del Rey con un contundente 0-5, que se unía al 0-2 liguero también en La Cartuja. Todo pintaba bastante feo, pero, con la lección bien aprendida, los heliopolitanos dieron un golpetazo en la mesa, con un golazo de Antony y una exhibición defensiva de todos, con fe y solidaridad, para afianzarse en la quinta plaza y acercarse a la zona de Champions League, asaltando un Metropolitano donde nadie había ganado este curso.

De inicio, Manuel Pellegrini tomó buena nota de lo acontecido en jueves en La Cartuja, apostando por dos 'jugones' como Fornals y Fidalgo muy cerca de un único pivote como Marc Roca, de forma que el dibujo se parecía más al 1-4-3-3 que al inamovible 1-4-2-3-1 con el técnico chileno. Además, sin meter a su defensa cerca de Álvaro Valles, tampoco se asumían tantos riesgos como en los funestos cuartos de final de la Copa del Rey, encomendándose al contragolpe como arma para hacer daño a un anfitrión menos clarividente y, sobre todo, contundente.

De hecho, lanzado por el castellonense y por Ez Abde, tuvo dos manos a mano Bakambu, ambos abortados por Oblak, mientras que su homólogo rinconero se mostró firme ante los intentos de Giménez de cabeza y de Julián Álvarez entre líneas por el palo corto. Su zaga le acompañó también, con más ayudas de los extremos y mucha solidaridad también por dentro en los cruces. Hasta el golazo de Antony, casi desaparecido hasta entonces, pero letal de zurda desde la frontal: el '7' recibe del marroquí sorprende al esloveno por el palo corto. Suma y sigue.

Acusaron el golpe los de Diego Pablo Simeone, dominadores pero sin 'punch'. Antes del tanto bien anulado a Lookman por fuera de juego al filo del descanso, el único que generó peligro fue el conjunto visitante, este domingo de celeste. Templaban los heliopolitanos a la espera de correr en las transiciones, provocando el 'Maguito' una falta que Abde, desde muy lejos eso sí, no llegó a embocar y demostrando Antony que la derecha la tiene para lo justo, pues quiso conectar con su pie bueno con Bakambu, quedándosele corto ese último pase.

Tras el paso por los vestuarios, no esperó el Cholo, con un triple cambio en busca de talento y pegada. Entraron Sorloth, Baena y Le Normand, éste para que el de Osasco no buscara la segunda amarilla a Ruggeri. 'Mordían' los rojiblancos en la presión, pero se mostraba sólido y concentrado el Real Betis en la contención. Como Diego Llorente, que cortó un pase de la muerte tras pérdida de Marc Roca y se adelantó luego al remate a quemarropa de Lookman, a quien le sacó, incluso, una amarilla.

Colgaba balones, cada vez más desesperado, el Atlético de Madrid, aunque Valles seguía imponiendo su ley ante Sorloth. A falta de poco más de un cuarto de hora, el mejor hasta el momento del partido, Diego Llorente, se metió en propia puerta un gran centro de Giuliano, pero se revisó en VAR y, previa consulta del monitor, el 1-1 quedó invalidado por un fuera de juego de Griezmann, que peleó por alto el madrileño. Tocaba resistir, una vez tragada saliva, a ser posible lejos del área propia. Con Deossa de 'falso 9', Bartra de pivote y Riquelme perdonando, lo logró.

Ficha técnica del Atlético de Madrid - Real Betis de LaLiga EA Sports

Atlético de Madrid: Oblak; Marcos Llorente, Giménez, Hancko, Ruggeri (Le Normand 46'); Giuliano Simeone, Rodrigo Mendoza (Griezmann 55'), Koke, Thiago Almada (Álex Baena 46'); Lookman (Obed Vargas 70') y Julián Álvarez (Sorloth 46').

Real Betis: Álvaro Valles; Aitor Ruibal, Diego Llorente, Natan, Ricardo Rodríguez; Marc Roca, Fornals (Altimira 70'); Antony (Rodrigo Riquelme 87'), Fidalgo (Bartra 87'), Ez Abde; y Bakambu (Deossa 79').

Árbitros: Busquets Ferrer (catalán), con el tinerfeño Trujillo Suárez en el VAR. Amarillas a los locales Ruggeri, Lookman y Álex Baena, así como al visitante Ez Abde.

Gol: 0-1 (28') Antony.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 23ª de LaLiga EA Sports, disputado en el Estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid ante 65.210 espectadores, con nutrida presencia de aficionados béticos.