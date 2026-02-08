Juegos de Invierno Milano Cortina 2026 en directo | Últimas noticias y medallero de la jornada de hoy 8 de febrero

Retransmisión en directo de la segunda jornada oficial de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026

¡Buenos días! Arrancamos la r etransmisión en directo de la segunda jornada oficial de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 , en la que se verá el debut de la española Nora Cornell o el desenlace del descenso femenino de esquí alpino, con todas las miradas puestas en Lindsey Vonn. Arrancamos...

La actividad, en reallidad, ha comenzado a las 8 de la mañana, con el entrenamiento oficial femenino, pero la competición no arranca hasta las 9 con la Clasificación femenina del eslalón gigante de Snowboard, a la que seguirá la masculina a continuación.

“No vamos a inventar nada. Vamos a ir con lo que hemos estado entrenando toda la temporada. Son tres bajadas y cuentan las dos mejores. Depende de lo que pase en las dos primeras, veremos cómo hacemos la bajada final. Lo voy a dar todo. Voy con todo o nada", afirma.

Recordemos cuáles son las medallas que hay en juego este domingo 8 de febrero . La primera de ellas, a partir de las 11:30 horas, con la prueba más esperada: el descenso femenino.

En media hora comienza las carreras eliminatorias. Ahora se está disputando la clasificación de la misma prueba, en su categoría masculina.

La canadiense Aurelie Moisan, seguida por la checa Maderova y por la alemana Hofmeister ha cerrado la primera prueba oficial del día: la clasificación del Eslalon gigante paralelo femenino de Snowboard, que se ha celebrado en el Snow Park de Livigno, lugar que acoge las pruebas de Snow.

"Miles de italianos a estas horas trabajan para que todo funcione en las Olimpiadas. Muchísimos lo hacen como voluntarios, porque quieren que su nación esté a la altura, que sea admirada y respetada (...) Luego están ellos: enemigos de Italia y de los italianos que 'protestan contra las Olimpiadas', haciendo que estas imágenes acaben en las televisiones de medio mundo", señala la máxima dirigente de Italia.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, que ayer se felicitaba por los triunfos italianos en los Juegos, ha tachado este domingo de "enemigos" del país a los responsables de los disturbios del sábado en las manifestaciones contra los Juegos Olímpicos de Invierno de Millano Cortina 2026.

Tras una primera jornada en la que Italia, Japón y Noruega quedaron empatadas al frente del medallero de los Juegos de Milano Cortina 2026, llega el debut de España en la cita olímpica invernal en la que ha puesto más ilusión.

Nora Cornell será la encargada de abrir la competición para los 20 deportistas españoles que compiten en Milano cortina 2026 con la clasificación de big air femenino, una prueba que tendrá lugar a partir de las 19:30 horas. La joven de 20 años tiene esperanzas de meterse en la final, aunque no parte como una de las favoritas. "Me lo tengo que tomar como una competición más, sin los nervios o la presión que conllevan unos Juegos", avisaba en declaraciones al COE.

La gran atención, no obstante, estará puesta en Lindsey Vonn. La veterana esquiadora norteamericana regresó a lo grande tras varios años retirada y este año comandaba las pruebas de la Copa del Mundo con históricos triunfos, pero se rompió el ligamento cruzado de su rodilla unos días antes de que empezaran estos Juegos Olímpicos de Invierno 2026. Pese a ello, la estadounidense anunció que competiría y las pruebas realizadas este sábado dan esperanzas de que pueda estar en la lucha por las medallas en la prueba del

Vonn ostenta el récord de victorias en la Copa del Mundo en Cortina, donde ha subido al podio en 12 ocasiones, aunque han pasado 8 años desde la última vez. La siguiente espera que sea para recoger una nueva medalla olímpica.

No es lo único interesante en una jornada donde se jugarán las medallas en el Eslalon gigante paralelo, tanto masculino como femenino, del snowboard, en el que el patinaje de velocidad define a su campeón en los 5000 metros masculinos... Muchas emociones para este segundo día de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano - Cortina d'Ampezzo 2026 que seguirán trayendo muchas emociones.