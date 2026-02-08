Milano Cortina 2026 | Programa, horarios y dónde ver en TV hoy 8 de febrero los Juegos de Invierno 2026
Los Juegos Olímpicos de Invierno ya están en marcha y tras la primera jornada en la que se repartieron medallas este sábado, vuelven con un domingo lleno de acción en las diferentes sedes
Los JJOO de Invierno de Milano Cortina 2026 ya están en marcha y tras la brutal ceremonia de inauguración este viernes y la apasionante jornada sabatina, en la que ya se repartieron medallas, la acción no se detiene el domingo, segundo día oficial de competición. Muchas medallas, algunas de las estrellas a escena y mucha acción.
El gran nombre del día va a ser sin duda el de Lindsay Vonn, la leyenda estadounidense, que a sus 41 años va a tratar de hacer historia. El motivo no es otro que después de romperse los ligamentos de su rodilla hace una semana, buscará en la prueba de descenso femenino una hazaña épica. Por lo pronto en el último entrenamiento ha sido tercera, lo que habla a las claras de sus intenciones.
Además de continuar la acción en muchos deportes como el curling o el hockey hielo, esta jornada también abrirá la participación española, en este caso con la joven debutante Nora Cornell, que disputará la clasificación de snowboard big air femenino, en la que no tiene un objetivo claro, pero sueña con colarse en la final.
Horarios JJOO Milano Cortina 2026 - Domingo 8 de febrero
8:00
Luge
Entren. Oficial individuales (F)
09:00
Snowboard
Eslalon gigante paralelo (F) - clasific.
09:30
Snowboard
Eslalon gigante paralelo (M) - clasific.
10:05
Curling
Dobles mixtos - Round Robin - ronda 10 - Pista A
Noruega
Chequia
10:05
Curling
Dobles mixtos - Round Robin - ronda 10 - Pista B
Estonia
República de Corea
11:30
Esquí alpino
Descenso (F)
12:30
Esquí de fondo
Esquiatlón 10 km + 10 km (M)
13:00
Snowboard
Eslalon gigante paralelo (F) - octavos
13:24
Snowboard
Eslalon gigante paralelo (M) - octavos
13:30
Luge
Entren. Oficial dobles (M)
13:48
Snowboard
Eslalon gigante paralelo (F) - cuartos
14:00
Snowboard
Eslalon gigante paralelo (M) - cuartos
14:05
Biatlón
Relevo mixto 4 x 6km (M y F)
14:12
Snowboard
Eslalon gigante paralelo (F) - semif.
14:19
Snowboard
Eslalon gigante paralelo (M) - semif.
14:26
Snowboard
Eslalon gigante paralelo (F) - finales
14:35
Curling
Dobles mixtos - Round Robin - ronda 11 - Pista A
Canadá
Suecia
14:35
Curling
Dobles mixtos - Round Robin - ronda 11 - Pista B
Gran Bretaña
Suiza
14:35
Curling
Dobles mixtos - Round Robin - ronda 11 - Pista C
Estados Unidos
Estonia
14:35
Curling
Dobles mixtos - Round Robin - ronda 11 - Pista D
Italia
Chequia
14:36
Snowboard
Eslalon gigante paralelo (M) - finales
14:46
Luge
Entren. Oficial dobles (F)
16:00
Patinaje de velocidad
5000 m masculino
16:30
Salto de esquí
TN (F) - Entrenamiento Oficial 3
16:40
Hockey sobre hielo
Ronda preliminar (F) - grupo B
Francia
Suecia
17:00
Luge
Individual (M) - carrera 3
18:34
Luge
Individual (M) - carrera 4
19:00
Salto de esquí
TN (M) - Entrenamiento Oficial 2
19:05
Curling
Dobles mixtos - Round Robin - ronda 12 - Pista A
Italia
Gran Bretaña
19:05
Curling
Dobles mixtos - Round Robin - ronda 12 - Pista B
Suecia
Estados Unidos
19:05
Curling
Dobles mixtos - Round Robin - ronda 12 - Pista C
Suiza
Noruega
19:05
Curling
Dobles mixtos - Round Robin - ronda 12 - Pista D
Canadá
República de Corea
19:30
Patinaje artístico
Equipos - patinaje por parejas - PL
19:30
Snowboard
Snowboard Big Air (F) - clasificación
20:45
Patinaje artístico
Equipos - Patinaje indiv. (F) - libre
21:10
Hockey sobre hielo
Ronda preliminar (F) - grupo A
Chequia
Finlandia
21:55
Patinaje artístico
Equipos - patinaje indiv. (M) - PL