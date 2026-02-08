Milano Cortina 2026 | Programa, horarios y dónde ver en TV hoy 8 de febrero los Juegos de Invierno 2026

Los Juegos Olímpicos de Invierno ya están en marcha y tras la primera jornada en la que se repartieron medallas este sábado, vuelven con un domingo lleno de acción en las diferentes sedes

Lindsay Vonn entrenando antes del descenso femenino en los JJOO de Invierno de Milano Cortina 2026Imago

Los JJOO de Invierno de Milano Cortina 2026 ya están en marcha y tras la brutal ceremonia de inauguración este viernes y la apasionante jornada sabatina, en la que ya se repartieron medallas, la acción no se detiene el domingo, segundo día oficial de competición. Muchas medallas, algunas de las estrellas a escena y mucha acción.

El gran nombre del día va a ser sin duda el de Lindsay Vonn, la leyenda estadounidense, que a sus 41 años va a tratar de hacer historia. El motivo no es otro que después de romperse los ligamentos de su rodilla hace una semana, buscará en la prueba de descenso femenino una hazaña épica. Por lo pronto en el último entrenamiento ha sido tercera, lo que habla a las claras de sus intenciones.

Además de continuar la acción en muchos deportes como el curling o el hockey hielo, esta jornada también abrirá la participación española, en este caso con la joven debutante Nora Cornell, que disputará la clasificación de snowboard big air femenino, en la que no tiene un objetivo claro, pero sueña con colarse en la final.

Horarios JJOO Milano Cortina 2026 - Domingo 8 de febrero

8:00

Luge

Entren. Oficial individuales (F)

09:00

Snowboard

Eslalon gigante paralelo (F) - clasific.

09:30

Snowboard

Eslalon gigante paralelo (M) - clasific.

10:05

Curling

Dobles mixtos - Round Robin - ronda 10 - Pista A

Noruega

Chequia

10:05

Curling

Dobles mixtos - Round Robin - ronda 10 - Pista B

Estonia

República de Corea

11:30

Esquí alpino

Descenso (F)

12:30

Esquí de fondo

Esquiatlón 10 km + 10 km (M)

13:00

Snowboard

Eslalon gigante paralelo (F) - octavos

13:24

Snowboard

Eslalon gigante paralelo (M) - octavos

13:30

Luge

Entren. Oficial dobles (M)

13:48

Snowboard

Eslalon gigante paralelo (F) - cuartos

14:00

Snowboard

Eslalon gigante paralelo (M) - cuartos

14:05

Biatlón

Relevo mixto 4 x 6km (M y F)

14:12

Snowboard

Eslalon gigante paralelo (F) - semif.

14:19

Snowboard

Eslalon gigante paralelo (M) - semif.

14:26

Snowboard

Eslalon gigante paralelo (F) - finales

14:35

Curling

Dobles mixtos - Round Robin - ronda 11 - Pista A

Canadá

Suecia

14:35

Curling

Dobles mixtos - Round Robin - ronda 11 - Pista B

Gran Bretaña

Suiza

14:35

Curling

Dobles mixtos - Round Robin - ronda 11 - Pista C

Estados Unidos

Estonia

14:35

Curling

Dobles mixtos - Round Robin - ronda 11 - Pista D

Italia

Chequia

14:36

Snowboard

Eslalon gigante paralelo (M) - finales

14:46

Luge

Entren. Oficial dobles (F)

16:00

Patinaje de velocidad

5000 m masculino

16:30

Salto de esquí

TN (F) - Entrenamiento Oficial 3

16:40

Hockey sobre hielo

Ronda preliminar (F) - grupo B

Francia

Suecia

17:00

Luge

Individual (M) - carrera 3

18:34

Luge

Individual (M) - carrera 4

19:00

Salto de esquí

TN (M) - Entrenamiento Oficial 2

19:05

Curling

Dobles mixtos - Round Robin - ronda 12 - Pista A

Italia

Gran Bretaña

19:05

Curling

Dobles mixtos - Round Robin - ronda 12 - Pista B

Suecia

Estados Unidos

19:05

Curling

Dobles mixtos - Round Robin - ronda 12 - Pista C

Suiza

Noruega

19:05

Curling

Dobles mixtos - Round Robin - ronda 12 - Pista D

Canadá

República de Corea

19:30

Patinaje artístico

Equipos - patinaje por parejas - PL

19:30

Snowboard

Snowboard Big Air (F) - clasificación

20:45

Patinaje artístico

Equipos - Patinaje indiv. (F) - libre

21:10

Hockey sobre hielo

Ronda preliminar (F) - grupo A

Chequia

Finlandia

21:55

Patinaje artístico

Equipos - patinaje indiv. (M) - PL