Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 en directo | Últimas noticias y medallero de la jornada de hoy 7 de febrero

Tras la inauguración, los Juegos de se despojan del traje de gala para ponerse el de faena. Hoy no hay tregua: se reparten los en una jornada eléctrica donde el descenso masculino y el vértigo del Big Air acaparan todos los focos

¡Buenos días a todos! Arrancamos la jornada en los Juegos Olímpicos de Invierno tras la resaca emocional de la ceremonia de apertura. Un impresionante espectáculo que resaltó la belleza de Italia mientras recorría la historia del país de la bota, destacando figuras como Verdi, Puccini y Rossini reencarnados en cabezudos.

Recordamos el himno de Italia interpretado por la gran Laura Pausin i. En el escenario, la bandera del país formada por modelos vestidos con los diseños de Giorgio Armani . Precioso homenaje al mítico diseñador, que falleció en septiembre de 2025 a los 91 años.

Vamos a hacer un pequeño repaso a los eventos que tendrán lugar en la mañana y mediodía de hoy 7 de febrero:

¡Cambio de último minuto en el equipo chileno! Una lástima lo de Henrik Von Appen , que queda fuera por lesión tras la Copa del Mundo Crans-Montana. Pero ojo, que ya tienen representante: Tomás Holscher entra al quite y se suma a la cita olímpica en Milano Cortina 2026

Tras la inauguración de ensueño que se pudo vivir en la tarde-noche de ayer en San Siro, los Juegos Olímpicos de Invierno suben el telón de forma oficial. por delante, 15 días de gloria, hielo y nieve que mantendrán a lo amantes del deporte en vilo hasta el 22 de febrero.

Un supersábado con cinco oros en juego, con varios frentes de alto voltaje. Destacan el esquí alpino y el snowboard Big Air, aunque no hay que olvidar que también se reparten metales en los 10.000 m de esquí de fondo, los 3.000 de partinaje de velocidad y en el trampolín de saltos de esquí. La jornada se completa con el debut del Slopestile, un Estados Unidos - Finlandia de hockey femenino que es prácticamente una final anticipada y el morbo del dobles mixtos en curling: Noruega busca vendetta ante los anfitriones italianos en la revancha de la final de Pekín.

Duelo de titanes sobre la nieve

El día arranca con aroma a revancha. Eileen Gu se vuelve a verse las caras con la suiza Mathilde Gremaud. En el descenso, el carismático Marco Odermatt y el Veterano Dominik Paris tienen una misión: asaltar el trono de Franjo Von Allmen.

La ausencia de la mítica Johaug en el fondo abre un hueco en la historia que Jessie Diggins y Moa Ilar no piensan desaprovechar. Y ojo al espectáculo en el freestyle, porque el choque entre Alex Hall y Birk Ruud apunta a dejarnos las imágenes de los Juegos en la jornada de hoy.