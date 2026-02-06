Alineaciones Sevilla - Girona: alineación probable de Sevilla FC y Girona FC en la jornada 23 de LaLiga EA Sports

Los nervionenses vuelven al Sánchez-Pizjuán tras la estrepitosa goleada encajada en Mallorca; los catalanes vuelven a salir para visitar Sevilla después de caer en Oviedo, frenando así una racha de 10 puntos de 12

El Sevilla FC recibe este sábado la visita del Girona FC al estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, en un choque correspondiente a la jornada 23 de LaLiga EA Sports entre dos rivales directos (24 puntos, los locales; 25, los visitantes) y que forman parte de ese multitudinario grupo de equipos que viajan montados en un apretadísimo ascensor capaz de oscilar de manera fugaz entre la novena plaza de la clasificación y el primero de los tres puestos de descenso, distancias separadas por sólo cuatro puntos.

El once del Sevilla FC

Almeyda ha confirmado las recuperaciones de César Azpilicueta y Tanguy Nianzou -el navarro incluso opta a ser titular-, pero tiene la baja de Andrés Castrín para dos o tres semanas. Además, Adnan Januzaj sigue sin estar listo y a Rubén Vargas, que lleva un mes ausente, le aún queda otro más. Mención a parte el caso de Marcao Teixeira: con una baja federativa por su lesión de más de cuatro meses que le ha pillado todavía teniendo que cumplir su sexto y último partido de sanción.

Con los pocos mimbres que tiene y con sólo un partido a la semana, todo apunta a que las alineaciones de Almeyda variarán poco o nada. Las únicas dudas a priori dependen del estado de Azpilicueta, cuya titularidad devolvería a José Ángel Carmona al lateral derecho y a Juanlu Sánchez al banquillo; o la opción de decantarse por Peque Fernández o Djibril Sow para el puesto de enganche por detrás de una doble punta en la que Neal Maupay consta desde el primer día como titularísimo junto a Akor Adams.

Además, Nemanja Gudelj vuelve tras cumplir sanción y regresará al puesto de libre en esa defensa de cinco que completarán en el perfil izquierdo el marcador Kike Salas y el carrilero Gabriel Suazo, a quien Almeyda ha demostrado preferir mucho antes que a Joaquín Martínez 'Oso', a pesar de que el canterano fue el mejor del Sevilla FC durante las dos lesiones que encadenó el chileno. La zona ancha volverá a ser para los franceses Batista Mendy y Lucien Agoumé; mientras que Odysseas Vlachodimos es intocable en la portería.

El once del Girona FC

En el Girona FC, los médicos también están sobrecargados de trabajo. Míchel tampoco está teniendo suerte. No hay mayor prueba que el caso del cedido Marc-André Ter Stegen, quien tras llegar como refuerzo invernal y ser titular en su debut, se lesionó y tiene para cuatro meses. Dice adiós a la temporada, al igual que Cristian Portu y puede que también Donny van de Beek. Bajas indefinidas desde son Juan Carlos Martín, desde hace seis meses, y Ricard Artero, no inscrito y parado desde marzo de 2025; mientras que Azzedine Ounahi ya supera el mes en el dique seco. El séptimo y último en caer ha sido Álex Moreno.

Así, Paulo Gazzaniga será el portero y Daely Blind el lateral zurdo; con Arnau Martínez y Vitor Reis formando una previsible pareja de centrales, aunque el catalán opta también al lateral derecho. De su posición dependería la titularidad de Hugo Rincón en el carril diestro o bien las de Axel Witsel o David López en el eje de la zaga. El doble pivote será para el recién llegado Fran Beltrán e Iván Martín, con Thomas Lemar de enganche por detrás de Vladyslav Vanat. En los extremos, Viktor Tsygankov es fijo en la derecha; pero para la izquierda se abre un abanico: Claudio Echeverri, otro de los refuerzos invernales; el exsevillista Bryan Gil, con un rendimiento muy pobre este curso; o el internacional sub 21 Joel Roca.

Alineaciones probables en el Sevilla - Girona

Sevilla FC: Vlachodimos; Carmona, Azpilicueta, Gudelj, Kike Salas, Suazo; Batista Mendy, Agoumé, Peque; Maupay y Akor Adams.

Girona FC: Gazzaniga; Hugo Rincón, Arnau Martínez, Vitor Reis, Blind; Fran Beltrán, Iván Martín; Tsygankov, Lemar, Echeverri; y Vanat.