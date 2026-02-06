Míchel Sánchez, técnico del Girona FC: la búsqueda de un fichaje de urgencias, las lesiones, su renovación y "la fuerte presión" del Sevilla FC de Almeyda

Las bajas de Álex Moreno o Ter Stegen agravan el problema en el conjunto catalán y el técnico admite que el club contempla acudir al mercado de agentes libres para incoporar jugadores. "Pero ahora toca centrarse en el Sevilla", resalta el vallecano

El entrenador del Girona FC, Míchel Sánchez, ha pasado por rueda de prensa antes de viajar a la capital andaluza, donde este sábado visita el Ramón Sánchez-Pizjuán para enfrentarse al Sevilla FC en la jornada 23 de LaLiga EA Sports. Los dos equipos forman parte del nutrido grupo que compacta la zona media-baja de la clasificación. En este permanente coqueteo entre el oxígeno y la apnea, cada punto es oro.

El técnico madrileño ha lamentado el drama de las lesiones que azotan a su plantilla, ha señalado dónde está la clave para poder negociar su renovación y ha admitido que el club contempla seriamente la opción de buscar un fichaje de urgencias para paliar las bajas aprovechando que dispone de fichas libres. "Pero ahora toca pensar en el Sevilla FC", ha precisado, destacando la "fuerte presión" que ejerce el equipo de Matías Almeyda.

Las lesiones de Ter Stegen y Álex Moreno aumentan los problemas del Girona FC

"Cuando alguien se lesiona es un golpe duro. Estamos tristes, pero esto es fútbol. Lo de Ter Stegen es una situación difícil para todos. Parecía imposible que jugara nunca en el Girona y lo hemos conseguido sólo por dos semanas. No es suficiente. Tenemos dos porteros más y no podemos hacer nada, ni lamentarnos. Hay que mirar hacía adelante. La lesión de Álex Moreno es en el soleo, pero tiene que pasar más pruebas. Ounahi va mejor y en una o dos semanas se incorpora al grupo y seguimos teniendo de baja a Van de Beek, Portu y Juan Carlos -además de al no inscrito Ricard Artero-".

"Para el lateral izquierdo tenemos soluciones como Blind, Arnau o Francés (estos dos últimos, a pie cambiado). También pueden jugar ahí Joel Roca o Bryan Gil, si queremos ser más ofensivos en ciertos momentos. Álex Moreno es el lateral más específico, claro que sí; pero también tenemos algún jugador del filial que ha venido a ayudarnos. En los entrenamientos hemos situado a varios jugadores en esta posición".

El debate en la portería del Girona FC y la opción de buscar un fichaje de urgencias

"Siempre miro lo mejor para el Girona y voy con mi verdad por delante. Nunca les he fallado en este sentido y empatizo. No he hablado con Gazzaniga ni Vlad (Krapyvtsov). Siempre he dicho lo mismo, también cuando jugaba Gazzaniga por delante de Pau López o de Livakovic. No cambia nada ahora".

"Estaría más tranquilo con un portero más. No por la competencia, pero sí por si pasa alguna cosa con los dos que tenemos. Ya pasó cuando Vlad se lesionó el tobillo. Tendríamos un problema porqué el titular en el filial (Sergi Puig) no puede subir al primer equipo por edad". "Estamos mirando (la opción de acudir al mercado). Tenemos fichas libres y también lo hemos hecho para el lateral y central. Siempre estamos atentos, pero hay que entender la situación del club, si es para mejorar, pensando en el año que viene, para un tiempo corto… Ahora toca pensar en el Sevilla FC".

Míchel alerta de la presión al hombre que ejerce el Sevilla FC de Matías Almeyda

"Hay muchos clubes en la misma situación. Somos 10 ó 12 equipos muy juntos. Y pensamos los dos equipos en conseguir un resultado positivo, ya que venimos de perder (el Sevilla en Mallorca y el Girona en Oviedo). Es un partido importante y queremos llegar a los 42 puntos pensando en nosotros".

"Será un encuentro complicado ya que el Sevilla FC presiona muy bien, hace una presión muy fuerte al hombre con jugadores muy físicos", ha añadido al ser preguntado por las tres victorias seguidas en el Ramón Sánchez-Pizjuán: 0-2 en la 22/23; 1-2 en la 23/24; y 0-2 en la pasada 24/25.

Sin contactos entre el Girona FC y Míchel, cuya renovación sigue parada

"No hemos hablado, ya que la situación del equipo es la que es. Debemos estar focalizados en la competición, no por mí, sino por el Girona. No podemos pensar en el futuro si no tenemos bien cogido el presente. Siempre he dicho que estoy feliz en el Girona. Esta es mi mejor etapa como entrenador, he sentido la confianza de todo el mundo y el club ha tenido siempre un proyecto bueno para mí. Necesitamos continuar en Primera. Depende del fútbol que podamos continuar o no. Yo estoy en el lugar que me gusta estar".