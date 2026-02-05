El Girona se pronuncia sobre la continuidad de Míchel y un nuevo portero

El director deportivo del Girona, Quique Cárcel, ha valorado el futuro del técnico madrileño en Montilivi y ha reconocido que ya están manos a la obra en la búsqueda y captura de un nuevo guardameta

Vuelven a sonar las alarmas en Montilivi después de la derrota en el Carlos Tartiere frente al colista. Pese a la desahogada situación en la tabla, donde el Girona marcha duodécimo, la permanencia en Primera División está más cara que nunca este año. Y viendo que esta semana se enfrentan a un Sevilla igual de necesitado, son muchos los que temen que los gerundenses vuelvan a complicarse su estancia en la elite, como en la primer vuelta.

Y para calmar las aguas y sofocar algunos rumores ha salido a la palestra Quique Cárcel, quien no ha podido evitar la pregunta en dicha rueda de prensa sobre la continuidad del técnico Míchel Sánchez en el banquillo rojiblanco.

El director deportivo del Girona ha dejado claro que su intención es que el entrenador madrileño, con contrato hasta el 30 de junio, continúe "muchos más años" en el club porque es "la persona idónea". Además, ha recordado que el preparador capitalino es "muy feliz en Girona" y es "muy consciente" de que el club ha estado "a su lado" en los momentos difíciles.

En este sentido, Cárcel ha reconocido que está siendo "un año muy, muy, pero que muy complicado" porque el inicio de temporada fue "durísimo" y puso en "una situación dificultosa" al equipo, instalado en la zona de descenso durante la mayor parte de la primera vuelta.

Asimismo, el director deportivo rojiblanco ha destacado que los resultados del mes de enero han ayudado a tener "un poco más de tranquilidad" y que ahora el equipo, duodécimo de LaLiga, sigue "en problemas, pero no en la situación que estábamos antes".

La lesión de Ter Stegen: "Un golpe muy fuerte"

También ha admitido que la derrota del sábado en Oviedo con el colista (0-1) ha roto "una dinámica muy positiva" y que la lesión de Marc-André ter Stegen ha sido "un golpe muy fuerte" para el portero alemán porque llegó a Montilivi con el objetivo de "hacer las cosas bien, tener muchos minutos y poder ir al Mundial".

Cárcel ha afirmado que en solo dos o tres semanas de rojiblanco ha demostrado tener "unos valores humanos y profesionales excelentes" y ha admitido que la situación actual no debe ser fácil para Paulo Gazzaniga porque estaba a un buen nivel y dejó de jugar para dar entrada a Ter Stegen.

"Solo puedo hablar maravillas de Gazzaniga. Ha hecho tres años y medio brutales y es un portero clave. Nos ha dado muchísimo. Esto es fútbol y mi obligación es intentar traer a los mejores para intentar buscar los objetivos más altos, pero la confianza en él es brutal", ha reivindicado Cárcel.

Sobre el meta Dominik Livakovic, que se negó a jugar con el equipo y forzó para salir, ha asegurado que ya es "pasado" porque ya no está en el club y que ha hecho cosas que le han "sorprendido", pero ha admitido que puede entenderlo: "Perdonó mucho dinero y vino para intentar jugar, pero vio que no jugaría y que si jugaba un partido tenía que quedarse todo el año".

El Girona busca un portero sin equipo

Sin Ter Stegen ni Livakovic, es evidente que ahora el Girona debe buscar un nuevo portero por lo que pueda pasar. Y Cárcel ha explicado que está trabajando ya en la posibilidad de traer a un guardameta sin equipo. Eso sí, primero deben ver qué margen deja el presupuesto y no descarta que tampoco se refuercen porque la portería está "bien cubierta" entre Gazzaniga y el joven Vladyslav Krapyvtsov.