Problema total con Ter Stegen: Alemania lo da por perdido para el Mundial y el Girona vuelve al caos en la portería

La lesión muscular de Marc-André ter Stegen ha encendido todas las alarmas en tres frentes distintos: el Girona FC, el FC Barcelona y la Selección de Alemania. El portero alemán podría estar de baja durante varios meses, un escenario que pone en serio riesgo su presencia en el próximo Mundial y reabre un problema estructural en la portería del club de Montilivi

La lesión de Marc-André ter Stegen, cedido por el Barcelona al Girona hasta final de temporada, ha adquirido dimensiones mucho mayores de lo esperado. El guardameta alemán sufre una rotura en los isquiotibiales de la pierna izquierda, con posible afectación tendinosa, y no se descarta incluso una intervención quirúrgica. Los plazos iniciales apuntan a una baja mínima de dos meses, lo que compromete seriamente su regreso competitivo antes del tramo final de la temporada.

Desconfianza desde Alemania

En Alemania, la preocupación es máxima. Lothar Matthäus, leyenda del fútbol germano, fue contundente en declaraciones a Sky Alemania: “Si se confirma la gravedad de la lesión, no podrá volver a jugar hasta finales de marzo como mínimo. Entonces probablemente tendrá que cancelar su participación en el Mundial”.

El exinternacional fue más allá y calificó la situación como un punto de inflexión en la carrera del portero: “Si la lesión se confirma, realmente es una tragedia personal. Tenía una gran oportunidad para relanzar su carrera y volver a la Selección”.

El seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, también reconoció el impacto del contratiempo, aunque pidió prudencia: “Marc acababa de regresar y estaba en muy buen estado. Ahora lo más importante es que se recupere sin presión. Para él, este revés es mucho más duro que para la selección”. Aunque Nagelsmann no lo descarta oficialmente, el escenario actual sitúa a Oliver Baumann como principal candidato a mantener la titularidad, mientras que el regreso de Manuel Neuer no convence al cuerpo técnico.

El Barça observa, pero no puede intervenir

Desde el Barcelona siguen la evolución médica de Ter Stegen con atención, conscientes de que el guardameta es patrimonio del club y tiene contrato en vigor hasta 2028. Sin embargo, la entidad azulgrana tiene claro que no existe base legal para romper la cesión.

Según la normativa federativa, concretamente el artículo 53 del Reglamento de Competiciones de la Real Federación Española de Fútbol, un jugador inscrito en un club no puede ser reinscrito por otro en la misma temporada salvo causa de fuerza mayor, y las lesiones no se consideran como tal. Por tanto, aunque el Barça podría colaborar en la recuperación médica del jugador en la Ciutat Esportiva, Ter Stegen seguirá vinculado deportivamente al Girona una vez reciba el alta.

La portería del Girona, un problema sin final

Más allá del caso individual, la lesión del alemán reabre una herida que el Girona arrastra desde el inicio de la temporada. La planificación bajo palos ha sido un auténtico rompecabezas: apuestas fallidas, conflictos internos y lesiones encadenadas han convertido la portería en el punto más frágil del proyecto de Míchel Sánchez.

El fichaje de Dominik Livaković, concebido como salto de calidad, acabó en ruptura total con el cuerpo técnico y salida sin impacto deportivo. La cesión de Ter Stegen parecía la solución definitiva, aportando jerarquía y liderazgo, pero su continuidad se truncó apenas iniciada.

Con Livaković fuera y Ter Stegen lesionado, el Girona vuelve a depender de Paulo Gazzaniga, respaldado por el técnico pero permanentemente cuestionado, y del joven Vladyslav Krapyvtsov, empujado a un rol para el que inicialmente no estaba previsto.

Un problema estructural en el peor momento

El balance es incómodo: el Girona ha invertido tiempo, recursos y energía en reforzar el puesto más sensible del equipo para acabar, una vez más, en el punto de partida. La lesión de Ter Stegen no solo compromete la planificación deportiva del club catalán, sino que deja una sensación de provisionalidad constante justo cuando el equipo se juega la permanencia.

Y mientras el Girona intenta sobrevivir, Alemania teme perder a su portero y el Barça asiste impotente a un problema que, aunque no le pertenece en el día a día, sigue teniendo consecuencias a largo plazo. Una historia que vuelve a demostrar que, en fútbol, la portería nunca es un asunto menor.