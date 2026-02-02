Ter Stegen sufre una grave lesión muscular y el Girona podría finalizar su cesión

Malas noticias para Marc-André ter Stegen. El guardameta alemán ha sufrido una lesión muscular importante durante su segundo partido con el Girona FC, un contratiempo que puede apartarle de los terrenos de juego hasta dos meses y que abre un escenario inesperado: la posible ruptura de su cesión y un regreso anticipado al FC Barcelona

Cuando parecía que Marc-André ter Stegen iba a empezar a remontar su carrera tras varios meses en el dique seco, llega un nuevo y gran contratiempo. Según ha informado 'Què T’Hi Jugues' de la Cadena SER, el guardameta alemán sufre una rotura isquiotibial con posible afectación al tendón, una lesión de entidad que, a falta de confirmación oficial por parte de los clubes implicados, no invita al optimismo. Las primeras exploraciones médicas han dejado malas sensaciones y en el entorno del futbolista se asume que el periodo de baja podría prolongarse cerca de dos meses.

La dolencia se produjo durante el encuentro disputado en el Carlos Tartiere frente al Real Oviedo, aunque pasó completamente desapercibida durante el partido. Ni el cuerpo técnico ni el propio jugador detectaron de inmediato la gravedad del problema, que se manifestó con claridad en las horas posteriores al choque.

Una cesión que lo tenía todo, hasta ahora

La llegada de Ter Stegen a Montilivi se entendió como una operación redonda para todas las partes. El Barcelona liberaba parte de una ficha elevada, el Girona incorporaba a un portero de primer nivel para asegurar competitividad en la lucha por la permanencia y el guardameta alemán encontraba el contexto ideal para sumar minutos y sentirse importante con vistas al próximo Mundial.

La decisión se tomó después de que Hansi Flick apostara claramente por Joan García como titular en el Barça. Ter Stegen, consciente de que necesitaba continuidad para seguir siendo una opción real con Alemania, dio luz verde a la cesión y aceptó el reto bajo la batuta de Míchel Sánchez.

Un debut prometedor con giro inesperado

El estreno del alemán con el Girona se produjo el 26 de enero ante el Getafe, firmando una actuación notable en Montilivi. En los minutos finales, Ter Stegen salvó a su equipo con un mano a mano decisivo que evitó la derrota , dejando buenas sensaciones y reforzando la idea de que su llegada era un salto de calidad inmediato.

Una semana después, volvió a ser titular frente al Oviedo. Fue en ese encuentro donde se produjo la lesión muscular. El Girona cayó por 1 a 0 ante el colista y el guardameta poco pudo hacer en el gol de Ilyas Chaira, culminando una noche que acabaría siendo mucho más costosa de lo esperado.

El escenario que nadie quería contemplar

La gravedad potencial de la lesión ha abierto un debate interno tanto en Girona como en Barcelona. Según desveló la SER, no se descarta que el club gerundense rompa la cesión si se confirman los peores pronósticos médicos. Un periodo de baja tan largo dejaría sin sentido deportivo una operación pensada para el corto plazo.

Desde el Barça confirman que están al tanto de la situación y que esperarán al diagnóstico definitivo antes de tomar decisiones, aunque reconocen que se trata de una lesión importante que condiciona el futuro inmediato del jugador. Un regreso anticipado a la Ciudad Condal es una posibilidad real si la recuperación se alarga más de lo previsto.

Consecuencias directas para el Girona

Este contratiempo también altera la planificación del Girona en las últimas horas del mercado. Con Dominik Livaković ya fuera del club y rumbo al Fenerbahçe, Míchel cuenta ahora mismo con Paulo Gazzaniga, que vuelve a ser el dueño natural de la portería, y con el joven ucraniano Krapyvtsov como alternativa.

Si se confirma una baja prolongada de Ter Stegen, en Montilivi no se descarta acudir al mercado en busca de una oportunidad de última hora para reforzar la portería antes del cierre definitivo de la ventana invernal.

Un golpe duro en un momento clave

A sus 33 años y tras una trayectoria brillante, 423 partidos y 19 títulos con el Barça desde su llegada en 2014 procedente del Borussia Mönchengladbach, Ter Stegen afronta ahora un nuevo revés físico en un punto delicado de su carrera. Lo que debía ser un relanzamiento competitivo se ha convertido, de momento, en una incógnita médica y deportiva.

Todo queda pendiente de las pruebas definitivas y de la evolución de la lesión. En Girona y en Barcelona esperan acontecimientos, conscientes de que el desenlace marcará no solo el futuro inmediato del portero alemán, sino también la planificación de dos clubes durente el último día del mercado invernal.