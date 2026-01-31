Almada celebra como una “final” la victoria frente al Girona y se rinde ante Santi Cazorla: “Es un crack”

Guillermo Almada destacó la madurez competitiva del Real Oviedo tras vencer al Girona en el Carlos Tartiere, elogió el impacto de Santi Cazorla y subrayó la importancia anímica del triunfo en un momento límite de la temporada, sin cerrar la puerta a refuerzos si elevan el nivel del equipo

El Real Oviedo salió reforzado en lo deportivo y, sobre todo, en lo emocional tras su victoria frente al Girona en casa, en el Estadio Carlos Tartiere. Así lo expresó su entrenador, Guillermo Almada, que compareció satisfecho y convencido de que el triunfo puede marcar un antes y un después en la trayectoria del equipo en esta Liga.

Almada no ocultó la trascendencia del partido, tanto por la situación clasificatoria como por el rival. “Como le dije a los futbolistas en la semana, era una final anticipada y necesitábamos ganar jugando bien, regular o deficiente”, explicó.

El técnico puso el acento en la actitud del grupo y en el contexto del encuentro. “La disposición de los jugadores fue espectacular, más allá de las dificultades que encontramos por la calidad que tiene el Girona”, señaló, antes de destacar el papel de la grada: “Fue impresionante el apoyo de nuestra gente, erizaba la piel. Todo eso nos dio un triunfo muy valioso”.

Para Almada, vencer a un equipo del nivel del Girona refuerza la confianza colectiva: “El rival que teníamos enfrente y la calidad de sus jugadores significa aún más nuestra victoria. Ojalá que sea un punto de partida”.

Ajustes clave tras el descanso

El entrenador uruguayo detalló los cambios introducidos en la segunda parte, fundamentales para asegurar el resultado. “Teníamos que jugar mejor y administrar mejor la pelota. Tuvimos muchas pérdidas y les facilitábamos la recuperación”, analizó.

También incidió en la presión defensiva: “La presión estaba descoordinada y, con la calidad que tiene el Girona, eso siempre es peligroso. Intentamos corregirlo y lo hicimos mejor”. Aunque el Oviedo no tuvo el volumen ofensivo de otros encuentros, Almada valoró la solidez defensiva. “Quizás tuvimos menos volumen de juego, pero estuvimos muy seguros atrás, y eso es primordial para obtener resultados”, detallaba.

El liderazgo silencioso de Santi Cazorla

Uno de los nombres propios de la comparecencia fue Santi Cazorla, cuya influencia fue decisiva más allá de lo puramente técnico. “Qué voy a decir de Santi Cazorla… es un crack”, afirmó Almada sin rodeos.

El técnico destacó especialmente su implicación sin balón: “Fue el primero en posicionarse y trabajar en la recuperación. Si no la tenemos, para jugar precisamos recuperarla”. Y subrayó su inteligencia táctica: “Es muy inteligente para ubicarse y eso nos dio fluidez cuando recibió. Generó confianza en todos”.

Cuestionado sobre si el veterano centrocampista tendrá más protagonismo, Almada fue claro: “Seguramente. Cuando un jugador tiene buenas actuaciones te hace tomar decisiones”, reconociendo incluso posibles errores pasados. “Quizás yo me hubiera equivocado en decisiones anteriores. Es un jugador con el que contamos y tenemos que sacarle todo el jugo posible”.

Gestión del resultado y decisiones conservadoras

Almada justificó su prudencia en los cambios finales, marcada por experiencias recientes. “En partidos anteriores íbamos ganando y nos lo dieron vuelta al final. El resultado te condiciona”, explicó. El técnico recordó que no siempre se pierde por asedio rival: “No fue por balones largos; cometimos errores que nos costaron puntos. Eso te hace tomar menos riesgos”.

El entrenador también elogió el rendimiento del central David Costas, destacando su profesionalidad y peso en el equipo. “Me sorprende beneficiosamente el gran nivel que ha tenido”, confesó. Y añadió un matiz importante: “Ha tenido molestias durante la semana y aun así rinde. Aporta mucho en la cancha y también desde lo humano”.

Mercado abierto, pero con criterio

Sobre la salida de Josip Brekalo, Almada explicó que primó la sinceridad: “Hablé con él hace unos 15 días. Pensamos también desde el punto de vista humano para no bloquearle una salida”.

El técnico dejó claro que el Oviedo sigue atento al mercado: “No nos cerramos a nada si es un futbolista que nos dé un salto de calidad”. También se refirió a la situación de Horatiu Moldovan: “Por ahora no va a salir, pero hasta último momento no estamos cerrados a ninguna posibilidad”.

El Oviedo respira tras una victoria necesaria tras varios meses sin sumar de tres. Para Almada, no es solo los puntos: es la confirmación de que el camino, con ajustes y confianza, puede llevar al equipo a objetivos mayores en lo que resta de campeonato, siendo aún un candidato a la permanencia.