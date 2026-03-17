Varias bajas en el Real Oviedo antes de una ‘final’ ante el Levante

Tras el vital triunfo frente al Valencia CF, el Real Oviedo ya aúna sus esfuerzos en el próximo compromiso de LaLiga, una ‘final’ ante el Levante UD. El técnico carbayón, Guillermo Almada, ya ha iniciado la preparación para el partido en el Ciutat de Valencia con varias bajas

Semana de ilusión y nerviosismo a partes iguales en el Real Oviedo. El conjunto carbayón logró un triunfo de vital importancia ante el Valencia para la lucha por la permanencia. Aún situado en la última posición de LaLiga, en la próxima jornada 29 el equipo viajará hasta el Ciutat de Valencia para medirse al Levante, penúltimo clasificado, con dos puntos de diferencia.

Con la salvación a 7 puntos, el equipo necesita aprovechar toda oportunidad para recortar puntos a sus competidores, en una jornada donde Mallorca y Elche se medirán en el Estadio Martínez Valero, condicionando la zona baja de la clasificación.

Así, el técnico oviedista, Guillermo Almada, ha iniciado una semana de preparación con varias bajas, donde hasta cuatro jugadores serán duda para el encuentro en tierras valencianas.

Cuatro ausencias en una semana clave

El Requexón vivió su primer entrenamiento de preparación para la jornada 29, donde el Real Oviedo empezó con una sesión regenerativa con mayor carga de trabajo para los jugadores que partieron desde el banquillo en el último duelo ante el Valencia.

En los ejercicios no pudieron participar los cuatro jugadores que arrastran molestias y trabajaron al margen en sus recuperaciones. La lista de ausencias carbayonas es compuesta por: Ovie Ejaria, Thiago Borbas, Leander Dendoncker y Lucas Ahijado.

Pendientes de evolución

Los futbolistas mencionados no están aún descartados para el vital duelo ante el Levante, pero su disponibilidad será evaluada conforme pase la semana, hasta el mismo día del partido, el próximo sábado 21 de marzo a las 18.30 horas.

En el caso de Borbas, Dendoncker y Ahijado, llevan un par de semanas arrastrando unas molestias que parecen estar llegando a su fin. Caso más preocupante es el de Ejaria que, tras más de tres meses de recuperación, el centrocampista parece estar viendo la luz al final del túnel.

El inglés no participó en la sesión anterior al duelo frente al Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán como parte de la jornada 16 de LaLiga. Era mediados de diciembre y Ejaria, que ya había causado baja en alguna sesión anterior, lleva desde entonces en el dique seco. El Real Oviedo no realizó un parte médico oficial y su lesión no está determinada.

Un apercibido para jornadas clave

Además de estar pendiente a sus lesionados, Almada tendrá que formar un once teniendo en cuenta la situación de Nacho Vidal. El lateral derecho carbayón acumula cuatro tarjetas amarillas y, de ver la quinta, se podría perder alguno de los duelos importantes que le vienen al equipo.

Tras el encuentro ante el Levante, el Real Oviedo recibe en el Carlos Tartiere al Sevilla para, antes de finalizar la competición, tener que medirse a equipos de la zona baja de la tabla como Elche, Alavés y Mallorca. Los partidos ante babazorros y bermellones se disputarán en las últimas dos jornadas de LaLiga, donde los carbayones esperan llegan con opciones de permanencia.