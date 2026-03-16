Javi López destaca la importancia del partido contra el Levante de este sábado: "Uno de los más importantes de la temporada"

El lateral del Oviedo, cedido por la Real Sociedad hasta final de temporada, ha valorado el encuentro frente a los de Luis Castro, la victoria ante el Valencia de la pasada jornada y la pelea por la permanencia en Primera División

El Oviedo viene de ganar al Valencia en el Carlos Tartiere, gracias al gol de David Costas. Sin embargo, los de Guillermo Almada se mantienen en la última posición de la tabla con 21 puntos, a siete de la salvación en estos momentos. Javi López, cedido por la Real Sociedad y fijo en el once del equipo carbayón, ha hablado de la pelea por la permanencia en Primera División, además de otros temas como el encuentro de este sábado ante el Levante.

Javi López, consciente de la situación del Oviedo en LaLiga

Javi López ha ido de menos a más en el Real Oviedo. El defensa llegó cedido por la Real Sociedad en el mercado de fichajes del pasado verano y le costó tener protagonismo con Paunovic, algo que sí empezó a tener con Luis Carrión. Tras ello, su rol con Guillermo Almada cambió totalmente hasta el punto de que ha logrado las ocho titularidades consecutivas en las últimas ocho jornadas de LaLiga EA Sports. Pese a no contribuir en la faceta goleadora con algún tanto o asistencia, el jugador es un fijo en el once titular, compartiendo parcela defensiva con fubolistas como Nacho Vidal, David Costas, David Carmo o Eric Bailly. Tras ello, todo apunta a que volverá al equipo de Pellegrino Matarazzo una vez que haya finalizado la presente temporada.

De esta manera, Javi López ha comparecido en el día de hoy, en rueda de prensa, dónde ha resaltado la importancia de haber conseguido los tres puntos el pasado sábado frente al Valencia en el Carlos Tartiere: "Era una victoria que necesitábamos para afrontar lo que queda. En Vallecas no dimos la cara, pero en el resto de los partidos sí. Demostramos ante el Valencia que nos jugábamos la vida". Por otro lado, el defensa del Oviedo ha hablado de la pelea por la salvación: "No quiero hablar mucho de otros partidos, pero sí, acabamos el sábado a 5 puntos de la permanencia y por errores que se están dando en muchos partidos ahora estamos a 7. Sólo podemos afrontar el partido a partido y el sábado tenemos uno de los partidos más importantes de la temporada".

Javi López valora su "confianza" con Guillermo Almada

Además, Javi López valoró la acción del partido contra el Valencia en el que Alberto Reina logra el 2-0 pero termina siendo anulado: "En directo pensé que había pitado falta de Ilyas. Es un tiro al que no llegaba el portero, pero sí puede obstaculizar la trayectoria. Cada partido es muy importante para nosotros, pero el de este sábado es de los más importantes, sí. Hay que ganar en Valencia para poder ir con todo ante el Sevilla una semana después". El futbolista cedido por la Real Sociedad siguió haciendo balance de lo que espera hasta final de temporada y su momento personal: "Van llegando los últimos partidos y se ven los equipos que se jugarán la permanencia. Sólo podemos centrarnos en sacar lo nuestro, si no es imposible competir. Los jugadores crecemos a base de confianza y a base de minutos. Estoy teniendo muchos partidos seguidos y eso es lo que me permite afrontar cada encuentro con confianza y seguro de mí mismo".