La victoria del Real Oviedo ante el Valencia reaviva la lucha por la permanencia

El Real Oviedo venció al Valencia CF en el Carlos Tartiere por 1-0 gracias a un gol de David Costas, que regresaba tras un mes lesionado. El equipo de Guillermo Almada sumó tres puntos vitales para seguir peleando por la permanencia en LaLiga, en un duelo marcado por la intensidad y el sufrimiento final, justo antes de recibir al Levante UD, otro equipo en descenso

El Real Oviedo logró una victoria de enorme valor ante el Valencia en el Carlos Tartiere en un partido que puede marcar un punto de inflexión en la recta final de la temporada. El conjunto dirigido por Guillermo Almada se impuso por 1-0 gracias a un gol de David Costas, que regresaba al equipo tras superar una lesión en el aductor izquierdo que lo había mantenido fuera de los terrenos de juego durante un mes.

El central gallego fue protagonista absoluto de la noche: titular en su regreso, autor del gol de la victoria y pieza clave en la resistencia final del equipo para proteger una ventaja mínima.

Tras el encuentro, Costas expresó la emoción que supuso volver al equipo en un momento tan decisivo. “Llevaba mucho tiempo fuera y volver así es la ostia. Llevamos muchas semanas sufriendo y esta victoria es para la gente y el vestuario que lo necesitaba”, declaró el defensor del conjunto carbayón.

El triunfo no permite al Oviedo abandonar el último puesto de la clasificación, pero sí devuelve la esperanza a un equipo que llevaba semanas luchando sin encontrar recompensa.

Un gol que desató el Tartiere

Pero el partido comenzó con un Oviedo decidido a competir desde el primer minuto. El equipo de Almada mostró una intensidad superior a la del Valencia y generó varias aproximaciones peligrosas durante la primera mitad.

El momento decisivo llegó tras una jugada bien construida que terminó con una asistencia de Thiago Fernández. El centrocampista, nuevamente titular, filtró el balón hacia el área pequeña donde apareció David Costas para empujar el balón a la red.

El gol desató la locura en el Carlos Tartiere y puso por delante a un Oviedo que necesitaba desesperadamente una victoria para mantenerse vivo en la lucha por la permanencia.

Thiago Fernández volvió a demostrar su influencia en el juego ofensivo del equipo y firmó su segunda asistencia consecutiva.

Un partido marcado por el sufrimiento

Sin embargo, el partido no estuvo exento de tensión. Tras adelantarse en el marcador, el Real Oviedo tuvo que cambiar su planteamiento y concentrarse en proteger la ventaja. La defensa azul resistió durante gran parte del encuentro ante los intentos del Valencia por encontrar el empate.

El equipo incluso pudo ampliar la ventaja en una acción que terminó en gol de Alberto Reina, pero la jugada fue anulada por fuera de juego posicional de Ilyas Chaira. La decisión del árbitro obligó al Oviedo a sufrir hasta el último minuto.

A partir de ese momento, el equipo de Almada tuvo que defender con todo para asegurar tres puntos que saben a gloria en el contexto actual del campeonato.

Una victoria que devuelve la esperanza

Pero más allá del resultado, la victoria representa un impulso anímico para un equipo que llevaba semanas rozando el triunfo sin conseguirlo.

El Oviedo ha sufrido varias derrotas en partidos donde el rendimiento fue superior al resultado final, algo que había generado frustración en el vestuario. Por ello, el triunfo ante el Valencia tiene un valor especial.

La afición del Tartiere respondió con un ambiente espectacular durante todo el encuentro y celebró con entusiasmo un resultado que mantiene viva la esperanza de la permanencia.

Un calendario decisivo para el Oviedo

Pero el camino hacia la salvación sigue siendo complicado. El Real Oviedo encara ahora las últimas diez jornadas de LaLiga con la obligación de sumar puntos de forma constante.

En el Carlos Tartiere recibirá a Sevilla, Villarreal, Elche, Getafe y Alavés, mientras que fuera de casa deberá enfrentarse a Levante, Celta, Betis, Real Madrid y Mallorca.

El próximo encuentro será especialmente importante. El equipo visitará el Ciutat de Valencia para enfrentarse al Levante en un duelo directo por la permanencia. Ambos equipos están separados por apenas un punto en la clasificación.

Un vestuario que cree en la reacción

Pero dentro del vestuario el mensaje es claro: todavía hay margen para cambiar el rumbo de la temporada. El lateral Javi López destacó tras el partido la importancia de la victoria y la actitud mostrada por el equipo. “Era una victoria que necesitábamos para afrontar lo que queda. En Vallecas no dimos la cara, pero en el resto de partidos sí. Demostramos ante el Valencia que nos jugábamos la vida”, explicó.

El defensor también analizó la jugada del gol anulado. “En directo pensé que había pitado falta de Ilyas. Es un tiro al que no llegaba el portero, pero sí puede obstaculizar la trayectoria”, comentó.

El partido ante el Levante puede marcar el futuro

Pero ahora todas las miradas están puestas en el próximo compromiso de Liga. El Real Oviedo, colista, visitará al Levante, penúltimo clasificado, en un duelo directo que puede cambiar la situación en la zona baja de la tabla.

“Van llegando los últimos partidos y se ven los equipos que se jugarán la permanencia. Solo podemos centrarnos en sacar lo nuestro”, señaló Javi López.

El defensa no dudó en calificar el partido como uno de los más importantes de la temporada. “El de este sábado es de los más importantes”, afirmó.

La victoria ante el Valencia ha devuelto la ilusión a un equipo que llevaba semanas peleando sin recompensa. Ahora, el Real Oviedo afronta el tramo final de la temporada con la convicción de que todavía es posible lograr la permanencia. Y el próximo partido puede empezar a definir el destino del conjunto carbayón.