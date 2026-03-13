David Costas regresa a la convocatoria del Oviedo para recibir al Valencia

Guillermo Almada recupera a su central titular, que sufrió una lesión muscular el pasado 10 de febrero, y ha recibido luz verde para entrar en la lista del partido de mañana ante el conjunto de Carlos Corberán en el Tartiere

El Oviedo recibirá mañana al Valencia en el Carlos Tartiere, en el encuentro correspondiente a la jornada 28 de LaLiga EA Sports. Para ello, Guillermo Almada recupera a uno de sus jugadores fijos, sobre todo en la parcela defensiva, como es David Costas. El central de 30 años sufrió una lesión muscular en el aductor izquierdo que le ha tenido apartado de los terrenos de juego durante mes y medio. Tras ello, el futbolista ha recibido luz verde para entrar en la convocatoria y poder volver a tener minutos para recibir al conjunto de Carlos Corberán.

Guillermo Almada, con un refuerzo de lujo para recibir a los de Carlos Corberán

Guillermo Almada compartió sus sensaciones, en la rueda de prensa previa al partido contra el Valencia, sobre lo que supone la vuelta de David Costas: "Cuando tienes a todos a disposición y el nivel de los zagueros es parejo, es de las posiciones en las que hay más paridad dentro del equipo. Siempre, cuando hay continuidad de partidos, te planteas las rotaciones para utilizar a los que están más frescos. Un jugador al 100%, así tenga menos condiciones que otro que está al 70 %, siempre va a estar mejor si está más recuperado. Hoy, lamentablemente, el fútbol lo primero que exige es ser atleta y muy físico, y no estar bien desde ese lugar da una ventaja. Recuperar a David Costas es importante, por más que tanto Carmo como Dani Calvo lo han hecho muy bien y Eric Bailly también cuando ha jugado. Nos da posibilidades cuando tenemos a los cuatro".

En este sentido, David Costas volverá tras sufrir una lesión muscular en el aductor izquierdo, tal y como informó el Oviedo el pasado 10 de febrero. Desde este momento, el central se ha perdido un total de cinco partidos, dónde los de Guillermo Almada han firmado tres derrotas y dos empates, lo que le ha mantenido al equipo carbayón en la última posición de la tabla de LaLiga EA Sports con 18 puntos. Tras ello, la duda queda en si el jugador entrará directamente en el once titular, ya que Dani Calvo y David Carmo han sido los dos futbolistas que han entrado en la alineación en los últimas jornadas. Además, Costas lleva desde el 31 de enero sin disputar un choque, por lo que la falta de actividad podría ser clave, pero podría tener minutos mañana en el Carlos Tartiere.

La lista de Guillermo Almada para recibir al Valencia en el Carlos Tartiere

El Oviedo afronta un encuentro determinante de nuevo de cara a sus aspiraciones para la permanencia en Primera División. Los de Guillermo Almada están a ocho puntos de la salvación, que lo marca actualmente el Elche de Eder Sarabia. Por ello, el equipo carbayón encara 11 jornadas decisivas, con encuentros de alto nivel como el de mañana en el Carlos Tartiere ante el Valencia, o visitas complicadas como al Bernabéu o La Cartuja para verse las caras con el Real Madrid y Real Betis, correspondiente.

De esta manera, Guillermo Almada ha convocado a los siguientes futbolistas para recibir al Valencia:

Porteros: Horatiu Moldovan. Miguel Narváez y Aarón Escandell.Defensas: Nacho Vidal, Dani Calvo, Eric Bailly, David Costas, David Carmo, Adri Fernández, Javi López y Rahim.Medios: Santiago Colombatto, Kwasi Sibo, Nico Fonseca, Luka Ilic, Santi Cazorla, Alberto Reina, Haissem Hassan, Ilyas Chaira, Thiago Fernández y Pablo Agudín.Delanteros: Álex Forés y Fede Viñas.