El Oviedo da por cerrado el fichaje del exbético Alberto Reina por el Sevilla: ¿El último de Antonio Cordón o el primero de Sergio Ramos y Marc Boixasa?

La cadena pública de noticias de Asturias asegura que desde el Oviedo dan ya por completada la venta del centrocampista chiclanero, apuesta del anterior director deportivo sevillista adelantada por ESTADIO Deportivo que además tiene vínculos con Five Eleven Capital al tener como agente a René Ramos

Patrik Mercado, no; Juan Iglesias, sí; Marius Marin, no; Arouna Sanganté; sí... y Alberto Reina, también. Como si de las pétalos de una margarita se tratase, el Sevilla FC va tamizando las gestiones que Antonio Cordón dejó adelantadas para la temporada 2026/2027 antes de frenar su actividad después de conocer que no seguirá como director deportivo nervionense; noticia ya confirmada oficialmente con independencia de lo que pase con Sergio Ramos y sus socios inversores .

En este sentido, después de conocerse que el club ha decidido retractarse con el ecuatoriano y el rumano tras sus lesiones, desde Oviedo confirman este lunes que el centrocampista del conjunto carbayón vestirá de blanquirrojo la próxima temporada. Así lo asegura una información de RTPA, la empresa pública de Radio Televisión del Principado de Asturias, en la que anuncian que desde el Real Oviedo dan por cerrado un acuerdo para el traspaso de Alberto Reina al Sevilla FC a cambio de una cantidad de entre dos y tres millones de euros.

Alberto Reina, un fichaje entre dos épocas para un... ¿nuevo Sevilla FC?

El caso de Alberto Reina tiene curiosidad añadida. En primer lugar, porque el seguimiento a este futbolista, como adelantó en exclusiva ESTADIO Deportivo allá por el mes de marzo, lo realizan Cordón y su secretario técnico, José Ignacio Navarro, quienes recomendaron su contratación estival antes de que se avanzase en ese (aún por confirmar) proceso de compra de la entidad por parte de un grupo en el que están Sergio Ramos y su hermano René Ramos, que además es el representante del chiclanero (RR-Soccer Management Agency).

Es decir, el de Alberto Reina puede considerarse un fichaje que se encuentra a caballo entre dos épocas. Puede considerarse el último de los tres refuerzos que dejará en herencia Antonio Cordón junto a los de Juan Iglesias y Arouna Sanganté, quienes llegarán a coste cero después de acabar sus respectivos contratos con el Getafe CF y el Le Havre FC el próximo 30 de junio.

Pero también, según como se mire -o más bien según como le vayan las cosas como jugador del Sevilla FC- será considerado también el primero de la nueva propiedad, si es que, cabe insistir, se consuma finalmente antes de que acabe mayo la anunciada llegada al poder de Five Eleven Capital con Marc Boixasa como principal cabeza visible de la planificación deportiva.

¿Quién es Alberto Reina, posible fichaje del Sevilla 26/27? Ex de Betis, Ceuta, Las Palmas o Mirandés

Alberto Reina (Chiclana de la Frontera, Cádiz, 19/11/1997) es un mediocentro de 28 años y 1,79 metros de altura que tiene contrato en vigor con el Real Oviedo hasta el 30 de junio de 2027 y que está tasado por Transfermarkt en un valor de mercado de dos millones de euros. Tras pasar por las canteras del Real Betis, CD Alcalá y AD Ceuta o por el filial de la UD Las Palmas, dio el salto a LaLiga Hypermotion con el CD Mirandés.

Después de firmar dos muy buenas campañas como 'jabato', fue fichado por los asturianos en el verano de 2025 como agente libre y firmó un contrato por sólo dos cursos que le hacían encarar este mercado estival con la presión para el Real Oviedo del consumado descenso de categoría y de saber que Reina entra en su último curso de vinculación. Es decir, que es el último verano para venderle.

Esta temporada, en su debut en LaLiga EA Sports, ha jugado un total de 38 partidos: 37 de las 38 jornadas ligueras y uno de Copa del Rey, con cuatro goles, una asistencia, cuatro amarillas y una roja. Preferentemente ha jugado como mediapunta, por detrás de una única referencia ofensiva, pero a lo largo de su carrera también ha jugado con frecuencia como mediocentro en un doble pivote e incluso como volante en una medular de tres.

El mensaje de Alberto Reina a la afición del Real Oviedo

"Se acabó la temporada. Una de esas que te dejan marcas. Golpes cada fin de semana, momentos dolorosos que calan, y muchísimo trabajo en la sombra que nadie ve. Pero, si miro desde un poco más arriba, también he cumplido sueños. Muchos sueños. Tener esta afición apoyando cada día, en la calle, en el Carlos Tartiere. Competir con los mejores. Me quedo con eso. Con lo que dolió y con lo que valió la pena. Gracias, afición. Sois únicos", decía este pasado domingo Alberto Reina a modo de balance de este primer curso en el Oviedo y sin hacer mención a su futuro.