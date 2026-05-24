Sofyan Amrabat se despide de los béticos con la mente únicamente en el próximo martes

El pivote de Huizen vuelve al Fenerbahçe de su cesión, aunque los verdiblancos ya negocian con la entidad turca que pueda seguir en La Cartuja, al menos, una campaña más; a corto plazo, el nuevo seleccionador marroquí dará en menos de 48 horas la lista de 26 para el Mundial

Terminó este sábado oficialmente su cesión en el Real Betis, aunque unas inoportunas molestias impidieron a Sofyan Amrabat despedirse desde el mismo césped del Estadio de La Cartuja. Utilizó sus perfiles en las redes sociales el internacional marroquí para decir adiós: "¡Gracias por el amor y por el fantástico apoyo durante toda la temporada!". Añadía el de Huizen un emoji de palmas de manos juntas que en España muchos utilizan como disculpa o descargo, aunque su significado original en Japón (donde nacieron) es 'por favor' o 'gracias', en otras culturas relacionado con el rezo y la oración.

Aunque desde su entorno aclaran que el Huizen se sintió durante muchos meses culpable por el desafortunado choque de tibias que dejó aún más maltrecho a Isco Alarcón que a él, las charlas con el costasoleño y el apoyo de sus compañeros le hicieron ver que solamente fue un accidente. No hablar casi nada de español le ha mantenido ajeno a las críticas, que las ha habido, tanto por su rendimiento como por su compromiso, por aquello de forzar con los 'Leones del Atlas' para operarse del tobillo justo después de la Copa de África. No tienen ninguna duda al respecto de ninguno de ellos en la planta noble y los vestuarios del otrora Estadio Olímpico de Sevilla.

Negociaciones para la continuidad de Amrabat en La Cartuja

De hecho, el Real Betis lleva semanas de contactos abiertos con el Fenerbahçe y el entorno de Sofyan Amrabat para la continuidad del mediocentro defensivo, que ya habría dado su visto bueno a la misma, según ha podido conocer ESTADIO Deportivo. El escenario ideal para los responsables verdiblancos pasaría por repetir préstamo, asumiendo esta vez más del 25% de su ficha que se pagó esta campaña, aunque los turcos prefieren una venta para recuperar los 12 millones de euros que pagaron por él al Manchester United. Además, de acceder, llegaría al verano de 2027 con sólo un año más de contrato. El problema para ellos es que el jugador no quiere ir a Arabia Saudí, único sitio donde acceden a sus exigencias monetarias.

Este martes a las 20:00 horas, Amrabat y Abde sabrán si van al Mundial

Para las 19:00 horas del próximo martes 26 de mayo, las ocho de la tarde en España, está fijada la rueda de prensa en la que el nuevo seleccionador de Marruecos, Mohamed Ouahbi, dará a conocer la lista de 26 convocados para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, en la que esperan estar tanto Ez Abde como Sofyan Amrabat. Ambos figuraban, lógicamente, en su prelista de 55 y se antojan fijos en la definitiva, más allá de que el pivote falta en su única citación post AFCON por no estar al cien por cien tras su lesión. En cuanto se confirme lo que parece 'vox populi' desde el Complejo de Fútbol Mohammed VI de Salé, los aún béticos pospondrán oficialmente sus vacaciones para alargar la temporada un poco más.