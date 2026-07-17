Deossa saca el catálogo y Antony da un paso al frente antes del primer test estival

Golazo y asistencia del de Marmato, en la rampa de salida y con Río de Janeiro como posible destino, en el último entrenamiento en tierras alemanas, que el paulista aprovechó para ganar ritmo y fondo físico, con su pubalgia felizmente olvidada y buenas sensaciones este verano

Este sábado termina el primer 'stage' de pretemporada del Real Betis, que se habrá preparado diez días con temperaturas más benignas en el Hotel Residencia Klosterpforte de la pequeña localidad de Harsewinkel, a unos 30 kilómetros de Bielefeld, la ciudad cercana de mayor rango dentro del estado de Renania del Norte-Westfalia, cuya capital, Düsseldorf, dista dos horas. Los de Manuel Pellegrini, menos un Pau López que ya ha sido oficializado por el FC Andorra (firma hasta 2029, con un cuarto año opcional) y un Isco Alarcón que le acompañó este jueves de vuelta anticipada a la capital andaluza por motivos familiares, retornarán tras el primer amistoso estival.

Será este 18-J a partir de las 15:30 horas en el Stadion am Lotter Kreuz frente al Sportefreunde Lotte, de la cuarta división germana (la Regionalliga West). A su finalización, regreso a casa para descansar unas horas (con asueto para ver tranquilamente la final del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México con amigos y familia) antes de retomar el trabajo el lunes en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, campamento base de los verdiblancos, que visitarán Huelva, Granada y dos veces La Línea de La Concepción antes de una breve estancia en Irlanda. Para terminar, partido de presentación en La Cartuja y desconexión en Marbella antes del arranque de LaLiga el 21-A.

Nelson Deossa, a la espera del permiso para viajar a Brasil

Mientras se incorporan los internacionales que disputaron el Mundial (a Giovani Lo Celso aún le queda el último encuentro, mientras que ya fueron eliminados la Marruecos de Sofyan Amrabat y la Colombia del 'Cucho' Hernández) y el Europeo sub 19 (los campeones Manu González y José Antonio Morante estarán ya este lunes a las órdenes del 'Ingeniero') y un Ez Abde con permiso por su rehabilitación en Francia de su esguince en la rodilla derecha, el grupo sufrirá modificaciones inminentes. Tanto por la llegada del meta Diego Conde como por la previsible marcha de Nelson Deossa, con todo arreglado para desembarcar en el Vasco da Gama.

Aunque las versiones desde Brasil son contradictorias, el Real Betis lleva desde mediados de semana revisando la documentación remitida por los cruzmaltinos, especialmente en lo referente a las formas de pago y las garantías bancarias, tras lo que debe autorizar el viaje del colombiano, que se ha despedido de Alemania mostrando todo su catálogo de virtudes. De esta forma, en el vídeo de la sesión de este viernes remitido por el club a los medios se puede ver un golazo de falta directa del de Marmato y otra gran jugada durante el partidillo en la que roba un balón, aguanta una fuerte entrada y regatea dentro del área para servir una asistencia en el segundo palo a Pablo García.

Antony, cada vez más cerca de sus compañeros

Continúa ejercitándose aparte del grupo Antony Matheus dos Santos, con permiso del club para volver unos días después de Sao Paulo por motivos personales. El extremo, visiblemente recuperado de la pubalgia que le frenó en la recta final de la temporada 25/26, aprovecha estos días con un recuperador para dar pasos al frente en el plano físico, recuperar la forma perdida y acercarse al ritmo que sus compañeros han adquirido con esos días extra de trabajo. Ya toca balón el ex del Manchester United, que transmite buenas sensaciones y tiene ya entre ceja y ceja las próximas semanas para ser uno más de la plantilla y entrar de lleno en los planes del míster chileno para los siguientes amistosos.