Antony se suma a la pretemporada del Betis con un objetivo muy claro

Después de contar con unos días más de vacaciones, el extremo brasileño ha llegado este mismo domingo a Alemania y ha participado ya en el entrenamiento vespertino en Harsewinkel

El Real Betis se ha ejercitado este domingo en su cuartel general de Harsewinkel, en el quinto de los 10 días que durará esta primera concentración de pretemporada en Alemania, y la novedad ha sido el esperado regreso de Antony dos Santos. El extremo brasileño se ha quedado unos días más en su país con permiso del club para resolver unos "asuntos personales" y le ha dado tiempo para probarse la nueva ropa de entrenamiento que la firma Hummel ha diseñado para la 2026/2027 y llevarse el clásico pasillo de collejas de sus compañeros.

Vuelve Antony, vuelve la magia

"Antony ya está en Alemania", ha manifestado el Betis a través de sus perfiles oficiales en redes sociales, donde ha compartido un vídeo en el que se ve la llegada del atacante paulista al hotel de tierras germanas a primera hora de la tarde de este domingo.

Tras repartir saludos, se ha dirigido a su habitación para dejar sus enseres, vestirse de corto y saltar al terreno de juego para la sesión vespertina. Ahí, ha sido agasajado con el tradicional recibimiento, ha participado en la charla de Manuel Pellegrini y luego se ha puesto a ejercitarse de manera individual junto a los trabajadores del club.

Día 1 de trabajo con el objetivo de olvidar la pubalgia

El '7' verdiblanco, que el curso pasado estuvo muy mermado por una pubalgia ante la que optó por el tratamiento conservador ante la vía de pasar por el quirófano, irá aumentando poco a poco las cargas de trabajo y se reintegrará de manera paulatina en un grupo que ya le sacan unos cuantos de entrenamientos estivales.

A pesar de esa molesta lesión que padeció durante todo el curso, sus números volvieron a ser espectaculares: 14 goles y 10 asistencias en 3.498 minutos repartidos en 46 partidos oficiales. En total, en sólo 18 meses en el Betis suma 72 encuentros con 23 dianas celebradas y otras 15 repartidas.

Lo que se ha encontrado: dos fichajes, tres cedidos retornados, algunas ausencias...

Ha sido el primer contacto de Antony con el mediocentro uruguayo Facundo Bernal y el lateral izquierdo Fran García, que son las dos únicas caras nuevas en una expedición que alcanza ya los 30 futbolistas. Entre ellos, numerosos canteranos y jugadores que regresan de cesión con un futuro bastante incierto, como son Guilherme Fernandes, Iker Losada o Gonzalo Petit.

En Sevilla, recuperándose, se quedó Aitor Ruibal. Aún faltan por incorporarse el también lesionado Ez Abde, así como los mundialistas Álvaro Fidalgo, Juan Camilo el 'Cucho' Hernández y Giovani Lo Celso -quien la pasada madrugada celebró el pase a semifinales a pesar de que volvió a quedarse sin jugar ni un minuto-. A Antony le queda por delante la mitad del 'stage' en Alemania, que concluirá el día 18 de julio con la disputa del primer partido amistoso, contra el modesto SF Lotte alemán.