El Real Betis se ejercita por primera vez en Alemania

El equipo que entrena Manuel Pellegrini se ha ejercitado en Marienfeld en donde va a estar concentrado en este primer período de la pretemporada hasta el próximo 18 de julio. Día en el que jugará un amistoso contra el Sportfreunde Lotte

El Real Betis Balompié ya está manos a la obra en Alemania en donde el equipo que entrena Manuel Pellegrini ha realizado la primera sesión de entrenamientos. Una vez superados los reconocimientos médicos y hecho el viaje a Marienfeld, la expedición verdiblanca está en el país germano para escapar del calor sevillano y ejercitarse en mejores condiciones durante los próximos diez días que es lo que durará este prime stage de pretemporada que se culminará con la disputa del primer amistoso: contra el Sportfreunde Lotte.

Primer entrenamiento del Real Betis en Alemania

El Real Betis se ha entrenado por primera vez en Alemania en una sesión que ha estado marcado por la presencia de canteranos y las pocas caras nuevas que ha habido. De hecho, la plantilla verdiblanca se compone de 29 jugadores, estando entre ellos Facundo Bernal y esperando a Fran García que se unirá a sus nuevos compañeros en las próximas horas.

La sesión se ha caracterizado por ser suave y por una charla de Manuel Pellegrini, entrenador del Real Betis, que le ha querido transmitir a sus jugadores lo que les espera en esta temporada la cual va a ser una de las más exigentes en la historia del club verdiblanco.

El Real Betis se enfrenta a un reto enorme en esta campaña que está a la vuelta de la esquina ya que el equipo que entrena Manuel Pellegrini va a tener que compaginar LaLiga y la Copa del Rey con la exigencia de disputar la UEFA Champions League. El club bético va a hacer la plantilla más competitiva posible para, al menos, intentar pasar la fase de liga de la mejor competición de clubes del mundo. Un objetivo que no es nada sencillo ya que sólo hay que ver que tanto Athletic Club como Villarreal CF la temporada pasada no lo lograron.

El Real Betis, por ello, va a realizar, una pretemporada en la que la exigencia será máxima ya que el club quiere que los jugadores lleguen lo mejor preparados posibles. Ahora, el Real Betis se centra en diez días de fuertes entrenamientos en Alemania, para luego volver a España en donde se irán unido algunos de los jugadores que por haber estado jugando con sus selecciones nacionales han gozado de más vacaciones.

El Real Betis no volverá a jugar, a priori, hasta el 14-15-16 de agosto, que es cuando se abre LaLiga, pero hay opciones de que el club verdiblanco pueda aplazar su estreno liguero si Argentina, en la que juega Gio Lo Celso, llega a las semifinales del Mundial 2026.