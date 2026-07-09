Fran García, su fichaje por el Betis y el peso de la Champions: "Es muy top en España"

El lateral izquierdo llega con mucha ilusión al equipo verdiblanco con el que pretende realizar una gran temporada. El de Bolaños de Calatrava también señala que el Real Betis en un club que está creciendo mucho en las últimas temporadas

Fran García es el segundo fichaje del Real Betis, después del de Facundo Bernal, durante este mercado de verano en donde la dirección deportiva que lideran Manu Fajardo y Álvaro Ladrón de Guevara van a realizar un esfuerzo para competir al máximo en LaLiga, la Copa del Rey y la UEFA Champions League. Es jugar la mejor competición de clubes del mundo lo que hace más atractivo que nunca el proyecto bético. Así lo ha confirmado el propio Fran García quien asegura que una de las razones por las que ha fichado por el Real Betis es por poder seguir disputando la UEFA Champions League.

"Bueno, era una opción muy buena porque seguía estando en España. También el club está en Champions. Es una plaza muy buena y muy bonita y la cual te genera mucha ilusión como jugador. Y la verdad que contento de poder estar aquí y de poder compartir la alegría, como quien dice, de la Champions y poder disfrutarla", explica Fran García en declaraciones a los medios de comunicación del club.

Fran García, de 26 años, llega procedente del Real Madrid, a cambio de unos 4 millones de euros, con el que ha disputado la UEFA Champions League. Todo futbolista sueña y desea disputar este torneo y el Real Betis, ahora, se convierte en un equipo muy atractivo.

Fran García destaca el crecimiento del Real Betis en las últimas temporadas

Fran García, por otro lado, señala que jugar la UEFA Champions League no es la única razón por la que ficha por el Real Betis. El club verdiblanco también es deseable para los mejores futbolistas porque está creciendo en las últimas temporadas, habiéndose consolidado en Europa. "Yo creo que es el conjunto, la ciudad, la afición, el hecho de que el equipo ha crecido muchísimo y que ahora mismo es muy top en España. Y yo creo que se puede hacer un papel muy bonito en Europa y conseguir objetivos reales".

Fran García se muestra muy ilusionado de cara a la siguiente temporada en la cual quiere dar un gran rendimiento a nivel individual y colectivo. "Desear que llegue prontito ya el comienzo, que estemos ya por allí el día de la presentación. Y nada, desear que llegue todo bien, que llegue todo en el mejor momento posible de cara a papel individual y colectivo y disfrutar de una bonita temporada".

Fran García se ha comprometido con el Real Betis hasta el 30 de junio 2030. El lateral izquierdo está llamado a cubrir el vacío que tiene en equipo verdiblanco en dicha posición la cual le lleva dando problemas en las últimas temporadas. El de Bolaños de Calatrava también llega el Real Betis para recuperar su mejor nivel de juego y mostrar su valía después de varias campañas en el Real Madrid en donde el futbolista no ha podido tener continuidad ya que en el club blanco ha estado siempre opacado por Ferland Mendy o Álvaro Carreras quienes no le han dejado tener todos los minutos que él hubiera deseado. Es por ello que Fran García ha decidido fichar por el Real Betis.