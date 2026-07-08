El fichaje de Fran García ya es oficial: la cifras con 'truco' de la operación

El club verdiblanco eleva el nivel en el lateral izquierdo con una incorporación cocinada a fuego lento, en la que finalmente ha conseguido que el Real Madrid le abra la puerta a cambio de 3 millones de euros fijos y uno en variables por el 50% del pase

El segundo fichaje del Real Betis para la 26/27 ya es oficial. Tras aterrizar al mediodía de este miércoles en la capital hispalense, Fran García ha superado con éxito el preceptivo reconocimiento médico y ha cumplimentado los últimos trámites a lo largo de la tarde para estampar su firma como nuevo jugador verdiblanco por cuatro temporadas, hasta junio de 2030. Sin duda, un fichaje de "enjundia", como adelantaba el presidente, Ángel Haro, sobre la necesidad de firmar refuerzos de garantías tanto en el lateral izquierdo como en la delantera, dejando en el aire de ese modo la llegada de Dani Ceballos para el centro del campo.

Hacía un par de semanas que Manu Fajardo, que lo conocía bien de su etapa en Vallecas, había conseguido el 'sí' del defensor madrileño, que contaba con el interés de otros clubes, especialmente en Inglaterra. El proyecto de Champions del conjunto heliopolitano sedujo al ex del Rayo Vallecano, que también soñaba con su regreso. Pero pese a contar con esa baza, no parecía fácil llegar a un acuerdo con el Real Madrid, que pedía de inicio 10 millones de euros pese a quedarle solo un año más de contrato.

Las cifras de la operación

Finalmente, tras una negociación cocinada a fuego lento, se había apuntado que la entidad verdiblanca pagaría 4 millones por el 50% del pase de Fran García, conservando el conjunto blanco la mitad de sus derechos, aunque vinculada en realidad a la plusvalía de una futura venta. Pero según apunta ABC de Sevilla, el pago fijo es de 3 millones, más otro en variables que dependerá de si el equipo se clasifica para Europa y para qué competición en concreto. Todo ello, en na operación que se ha acelerado hoy mismo para poner a disposición de Pellegrini cuanto antes a un futbolista que debe elevar el nivel en una posición en la que en los últimos tiempos no se ha dado con la tecla, pasando por la misma fichajes como los de Perraud, Abner Vinícius o Ricardo Rodríguez, que ha dicho adiós al acabar contrato mientras disputa el Mundial con Suiza.

Se incorporará de inmediato a la concentración en Alemania

Por unas horas, a Fran García no le ha dado tiempo a viajar con el resto de la expedición a Alemania, donde el plantel bético llevará a cabo su primer 'stage' de pretemporada hasta el sábado 18. Pero tras coincidir con sus nuevos compañeros en la Ciudad Deportiva Luis del Sol antes de que estos partieran, se le espera en las próximas horas en el cuartel general instalado en el Hotel-Residence Klosterpforte, en la región de Renania del Norte-Westfalia. Allí se sumará al pivote uruguayo Facundo Bernal como segunda cara nueva del equipo, compitiendo por un puesto con un Junior Firpo que tampoco convenció la pasada campaña, tras su regreso a casa. Por ello, no hay que descartar incluso una renovación total del lateral zurdo si se le encuentra acomodo al dominicano.

Los números de Fran García

A sus 26 años, Fran García aterriza con un importante cartel (su valor de mercado es de 10 millones según Tranbsfermarkt) después de tres temporadas en la primera plantilla del Real Madrid, que lo repescó hace tres años por 5 millones gracias a su buen hacer en el Rayo, con el que firmó 5 tantos y 8 asistencias en 122 partidos. En el conjunto blanco, por su parte, ha participado en 109 encuentros, 23 de ellos esta última temporada, con un bagaje de tres dianas y 13 pases de gol.

La opción número uno en el lateral izquierdo

No era la primera vez que el madrileño, internacional absoluto en dos ocasiones, aparecía en la agenda del Real Betis, que esta vez se ha movido rápido para asegurar una contratación de nivel muy por debajo del precio que le exigían por otros laterales tanteados, como el brasileño Kaiki Bruno, que firmó por el Como italiano mediante una cesión con opción de compra obligatoria de 15 millones. En el tintero se quedaron además otros como Nazinho, Jorge Salinas, El Karouani o Angeliño. Fran García era el que más gustaba en realidad y Pellegrini pronto lo tendrá a sus órdenes.