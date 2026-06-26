Junior Firpo se anticipa a la llegada de competencia en el Betis y se pone las pilas

El futbolista de 29 años ha contratado preparadores físicos para trabajar en sus vacaciones con la intención de hacerse con el lateral izquierdo verdiblanco y olvidar la espiral de lesiones que amargaron la temporada de su feliz regreso a la entidad

"Ha sido un año muy complejo por las expectativas que se generaron y por las mías propias. Me he llevado palo tras palo con las lesiones. Lo haces todo, te cuidas, descansas, comes bien... pero el fútbol a veces se da así". Con estas palabras resumía la temporada 2025/2026 un Junior Firpo que arrancaba con mucha alegría por su ansiada vuelta al Real Betis y terminó con la espinita de apenas ayudar al equipo, viendo como el reconvertido Valentín Gómez solucionaba la papeleta de Pellegrini y reavivando así el debate del lateral zurdo que ya venía de lejos.

Con la marcha del mundialista Ricardo Rodríguez, que termina contrato el próximo 30 de junio, la dirección deportiva que comanda Manu Fajardo está obligada a volver a reforzar el costado izquierdo de la defensa y Junior Firpo está aprovechando al máximo sus vacaciones para arrancar la pretemporada en la mejor forma física posible en pos de llevarle ventaja a ese competidor que se espera que el club contrate a lo largo de este mercado estival de fichajes que arranca oficialmente el próximo miércoles y se extenderá hasta septiembre.

Tuvieron que pasar siete meses, desde el 18 de octubre en un duelo ante el Villarreal hasta el Barça - Betis que cerraba la jornada 37 en LaLiga EA Sports a mediados de mayo, para ver a Junior Firpo completó los 90 minutos, algo que sólo conseguió en cuatro de los 16 encuentros oficiales que disputó entre todas las competiciones: 12 de LaLiga EA Sports, 3 de la UEFA Europa League y 1 de la Copa del Rey. En total, acabó la 24/25 con 1.000 minutos justos. Muy poco como para estar contento.

Así se machaca Junior Firpo en Dubái para llegar a tope a la pretemporada del Betis

Así, Junior Firpo no sólo está dedicando tiempo al descanso y al ocio durante sus vacaciones en Dubái. Allí, en la lujosa metrópolis de los Emiratos Árabes Unidos, el lateral izquierdo del Real Betis ha contratado los servicios de Elite Sports Performance y se está machacando a conciencia siguiendo un plan de entrenamiento agotador liderado por los preparadores físicos Chris Bowman y Jamie Woollard o el técnico Louis Mayers.

De hecho, ellos son los que han compartido las 'stories' de Instagram en las que se ven imágenes de este intenso trabajo veraniego del hispano-dominicano. El jugador del Betis está ejercitándose estos días en compañía de otros futbolistas profesionales en activo como Charlie Hughes, del Hull City; Mohammad Abdulbasit, del Al-Nasr FC, Jay Baisley, del Ajman Club; o Khaled Narey, del Alakdood Saudí Club, entre otros.