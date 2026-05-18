El sufrimiento de Junior Firpo tras su deslucida vuelta al Betis: "Me he llevado palo tras palo"

El lateral izquierdo de 29 años reconoce que lo ha pasado muy mal con esas pequeñas pero demasiado recurrentes lesiones musculares que le obligan a volver a empezar constantemente

A falta de un único encuentro para que termine la temporada 2025/2026, puede decirse que el rendimiento del retornado Junior Firpo ha estado muy lejos de lo que tanto el Real Betis como el propio futbolista hispano-dominicano imaginaban cuando hace un año acordaron volver a unir dos destinos separados desde su fichaje por el FC Barcelona en 2021. Tras terminar su contrato con el Leeds United, el lateral zurdo de 29 años regresó como agente libre al club que le hizo debutar en la élite.

A priori, las dudas suscitadas con Ricardo Rodríguez le dejaban expedito el camino a la titularidad; pero una espiral de pequeñas lesiones musculares le han apartado de los terrenos de juego dos tercios de curso y en lo poco que ha podido jugar se le veía sin ritmo. Por eso, su buena actuación en el Camp Nou es digna de mención por hacer justicia al esfuerzo del canterano tras un año muy difícil.

En el Barça - Betis que cerraba la jornada 37 en LaLiga EA Sports, Junior Firpo salió en el once inicial de Manuel Pellegrini y completó los 90 minutos, alto que no hacía desde hace siete meses (18 de octubre ante el Villarreal CF) y que sólo ha conseguido en cuatro de los 16 encuentros entre todas las competiciones (1.000 minutos justos).

Junior se desahoga después de recuperar sensaciones en el Barcelona - Betis

"Ha sido un año muy complejo por las expectativas que se generaron y por las mías propias. Me he llevado palo tras palo con las lesiones. Lo haces todo, te cuidas, descansas, comes bien... pero el fútbol a veces se da así", lamentaba Junior en declaraciones a los medios de comunicación del Real Betis desde la zona mixta del Camp Nou.

"Me tocó jugar contra el Elche, hoy en este partido tan bonito y ojalá que me toque la semana que viene otra vez para seguir disfrutando", añadió sobre el duelo del pasado martes, en el que también salió como titular y se le hicieron demasiado largos los 66' que tuvo después de pasar otros dos meses en el dique seco, y de cara a este epílogo de la temporada del próximo domingo en La Cartuja frente al Levante UD.

"Estoy seguro de que el año que viene será mi año. Todos los que me quieren, familia y amigos, han visto otra cara de mí que no habían visto anteriormente; pero el vestuario me ha ayudado muchísimo. Su apoyo ha sido inmenso y eso te habla de lo bonito que es lo que hay en este vestuario. Estoy muy contento y muy ilusionado de acabar la temporada así, jugando", concluyó Junior.

El internacional dominicano brilló con 12 contribuciones defensivas, con nueve despejes, con una entrada de las dos que realizó, con los tres duelos individuales ganados de un total de cinco, siendo regateado sólo una vez, completando un 82 por ciento (32/39) de precisión en el pase... Sin duda, una buena tarjeta de presentación para recuperar la confianza perdida en este año tan complicado.