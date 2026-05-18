Ez Abde, un cruce de caminos en el mercado de fichajes tras su explosión con el Betis

El nombre del extremo marroquí se cuela en agendas de algunos de los principales clubes de las cinco grandes ligas, comparte agenda con Víctor Muñoz, Jan Virgili, Ander Barrenetxea o el canterano bético Jesús Rodríguez -por quien la entidad verdiblanca todavía tiene intereses económicos- y se encuentra en pleno cambio de representante a pocas semanas de irse a jugar el Mundial 2026

El verano de 2026 se presume bastante largo para Ez Abde, extremo del Real Betis, quien después de firmar la mejor temporada de su carrera se ha convertido en una especie de glorieta en el inminente mercado estival de fichajes. El internacional marroquí, que cuando termine LaLiga EA Sports se unirá de nuevo a su selección para jugar el Mundial pocos meses después de ser declarada campeona de la Copa de África, se encuentra en un cruce de caminos en los que su nombre aparece relacionado con un oportuno cambio de representante, con la segunda clasificación para la UEFA Champions League del equipo verdiblanco y con su nombre apuntado en la agenda de grandes clubes europeos junto a las de otros atacantes de banda izquierda como Jan Virgili, Víctor Muñoz o el canterano bético Jesús Rodríguez.

Ez Abde, uno de los grandes animadores del mercado en Europa

Según la información que ESTADIO Deportivo ha podido contrastar con fuentes muy cercanas al futbolista norteafricano, en los últimos meses han sido varios los grandes clubes de las principales ligas que de alguna manera se han interesado por sus planes para la 26/27. Han trascendido cosas de España (FC Barcelona) y de Inglaterra (Newcastle United, Aston Villa...), donde concentra un mayor número de pretendientes; pero también es digno de mención el interesante cartel que conserva en diversos conjuntos de la Serie A de Italia -ya le tantearon desde el Calcio en las últimas ventanas-.

No obstante, por su cabeza no pasa ahora mismo otra cosa que no sea jugar la Champions con la camiseta de las Trece Barras sin olvidar que el club también necesitará hacer algún traspaso y todo apunta a que manejará cifras bastantes tentadoras por su venta. Sin embargo, esta intención del futbolista -cómo con ese rol importante que buscaba cuando salió del Barça- ofrece un poderoso aval al Betis en su intención de mantener a jugadores importantes para Pellegrini como él o Natan de Souza, tal y como viene explicando este periódico, a costa de vender a otros efectivos.

El Aston Villa discute la 'pole' del Barcelona en la carrera por el fichaje de Abde

Abde volvió a salir como titular este domingo en el choque liguero de la jornada 37 que el Real Betis perdió por 3-1 ante el FC Barcelona, en un duelo en el que la afición del Camp Nou pudo volver a ver de cerca durante 79 minutos al exjugador azulgrana, a quien la prensa deportiva de Cataluña lleva meses situando como uno de los preferidos de Deco para reforzar el extremo zurdo del equipo de Hansi Flick, junto a otros canteranos migrantes como Jan Virgili (RCD Mallorca) o Víctor Muñoz (CA Osasuna); así como el aún cedido Marcus Rashford (Manchester United).

En este sentido, en las últimas horas ha sonado con fuerza el seguimiento que el Aston Villa de Unai Emery está haciendo del propio Abde, de nuevo junto a Víctor Muñoz, con Ander Barrenetxea (Real Sociedad) y también al lado de su excompañero Jesús Rodríguez; tal y como adelantó el pasado viernes el periodista Matteo Moretto. Esto hace que el Betis esté atento por partida doble debido a los intereses que aún posee sobre el de Alcalá de Guadaíra: el pasado verano se reservó un 12,5 por ciento de la plusvalía de una futura venta en la operación con el Como 1907, que se hizo con el joven extremo por una cantidad fija de 22,5 millones de euros fijos más 3 millones en pluses de casi asegurado cumplimiento y otros 3 millones supeditados a variables más complejas.

Las particularidades de una venta de Abde, en pleno cambio de agente

Al margen de que, al menos a día de hoy, Abde no tiene intención de marcharse ni el Betis de venderle, el hecho de que el '10' verdiblanco vaya a jugar el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México se presenta como indicio de que no se moverían fichas hasta el final de este torneo que además de revalorizarle aún más puede provocar un 'efecto dominó' debido a que hay muchos clubes buscando extremos zurdos con algunos futbolistas muy concretos coincidiendo en varias agendas. Todo esto le pilla en medio de un proceso de cambio de representante en el que "aún hay muchas cosas que resolver" y en el que no confirman ni desmienten desde su actual agencia, con Javi Garrido, ni tampoco desde el que sería su nuevo apoderado a partir de este verano: Alejandro Camaño.

Por si fuera pocas condicionantes, también hay que tener en cuenta las complejas cláusulas que incluye esa obra de ingeniería que es el contrato de venta que firmaron en 2022 el Betis y el Barça, que se reservó un 50 por ciento de sus derechos en el traspaso por 7,5 millones de euros y luego cedió otro 30 por ciento para compensar la abrupta cancelación de la cesión de Vitor Roque para poder traspasarle a Palmeiras. Es decir, a los culés aún les pertenece un 20 por ciento de lo que cualquier club pague por el hipotético fichaje de Abde. Esa es la explicación sencilla, pero lo contemplado es bastante más enrevesado: como bien explicó ABC, los clubes acordaron unas tablas con porcentajes que oscilan entre un 20 y un 27% -con el término medio como el más probable-. Tiene firmado hasta 2029 y su cláusula de rescisión está fijada en 60 millones.