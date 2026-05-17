Así queda la clasificación de la Liga ACB tras la derrota del Madrid y la victoria del Barça en la jornada 32

El Madrid volvió a caer antes de afrontar la Final Four de la Euroliga, pero sí ganó el Valencia Basket, que no cede en la lucha por la segunda plaza de la ACB

Con el Real Madrid únicamente pendiente de la Final Four de la Euroliga tras asegurarse hace varias jornadas el primer puesto de la Liga ACB, sus rivales lo están aprovechando y los de Scariolo han cedido su cuarto partido en las seis últimas jornadas.

Esta vez el beneficiado fue un Joventut que se afianza en el sexto puesto de 'play off' y, aunque parece lejos de las cinco primeras plazas, también ve cómo la séptima ya le queda igual de lejos.

Las cinco primeras posiciones parecen lejos por la simple razón de que hay cuatro equipos luchando de forma encarnizada por los puestos que van del 2 al 5. Y si hasta ahra sólo parecía ceder algo un Valencia que, como los madridistas, está pendiente de la Euroliga. En esta ocasión ni siquiera ha fallado el conjunto taronja.

El Barça ha sacado adelante un duro compromiso en La Laguna ante el conjunto insular, que no complica a los de Tenerife porque tanto Surne Bilbao como Unicaja cayeron ante Valencia Basket y UCAM Murcia, respectivamente. Con eso varía poco la pelea por las dos últimas plazas de 'play off', aunque cada vez lo tiene más difícil Unicaja para recuperar un puesto entres los ocho primeros.

El duelo que tienen pendiente el Barça y el Valencia Basket será decisivo en esa pelea por los puestos de cabeza de serie, donde el UCAM Murcia parte con ventaja. El Baskonia también tiene un choque pendiente con el Madrid, aunque habrá que ver si los blancos quieren prestarle atención a la Liga antes de los 'play offs'.

Por abajo, el San Pablo Burgos ganó al Morabanc Andorra y casi certifica una salvación milagrosa. El Casademont Zaragoza se mete en un lío y ha echado a Joan Plaza, que a su vez ya fue despedido hace unos meses por el Morabanc. Todo hace indicar que entre los dos exequipos del técnico catalán se decidirá el descenso. Aunque el Dreamland Gran canaria perdía también ante el Hiopos Lleida y está metido en esta pelea.

Resultados de la jornada 32 de la Liga ACB

Río Breogán 95-76 Bàsquet Girona

BAXI Manresa 101-83 Casademont Zaragoza

Hiopos Lleida 75-72 Dreamland Gran Canaria

UCAM Murcia 87-69 Unicaja Málaga

Real Madrid 81-89 Joventut

Valencia Basket 88-83 Surne Bilbao Basket

Baskonia 121-85 Covirán Granada

MoraBanc Andorra 83-85 San Pablo Burgos

La Laguna Tenerife 97-102 Barça

Clasificación de la Liga ACB tras la jornada 32

1. Real Madrid 26 - 6 (+266)

2. UCAM Murcia 23 - 9 (+206)

3. Barça 23 - 9 (+251)

5. Kosner Baskonia 23 - 9 (+219)

4. Valencia Basket 22 - 9 (+328)

6. Asisa Joventut 19 - 11 (+115)

7. La Laguna Tenerife 17 - 14 (+94)

8. Surne Bilbao 17 - 15 (-51)

9. Unicaja 16 - 15 (+28)

10. Río Breogán 15 - 17 (-58)

11. BAXI Manresa 14 - 18 (-162)

12. Bàsquet Girona 13 - 19 (-110)

13. Hiopos Lleida 12 - 20 (-192)

14. San Pablo Burgos 11 - 21 (-101)

15. Dreamland Gran Canaria 10 - 22 (-137)

16. Casademont Zaragoza 9 - 22 (-193)

17. MoraBanc Andorra 9 - 23 (-216)

18. Coviran Granada 6 - 26 (-287)