El adiós de Xavi Pascual al Barça, muy cerca

Tal y como adelantaba hace escasas fechas Óscar Herreros, de L'Esportiu, el entrenador de Gavà estaría cerca de cerrar un acuerdo para convertirse en entrenador del Dubai Basketball a partir del curso 2026-27

Parece que es solo cuestión de tiempo que acabe confirmado. Aunque hace solo dos días era el Barça el que emitía un comunicado para señalar que "únicamente contempla" la figura de su entrenador, Xavi Pascual, para seguir liderando el proyecto la próxima temporada, ahora es el periodista Donatas Urbona –siguiendo la pista de Óscar Herreros– quien señala que el actual entrenador de los blaugranas está muy cerca de unir su futuro al Dubai Basketball.

No es que sea una noticia que haga temblar el panorama europeo, pero sí sorprende que desde la Ciudad Condal entrasen a desmentir la mayor por voz del general manager de la sección, Juan Carlos Navarro, cuando todo hace indicar que el desencuentro entre club y técnico es definitivo.

"El club, además, niega de manera categórica y rotunda haberse reunido con ningún otro entrenador de cara al futuro más inmediato", sumaba el Barcelona en una declaración institucional que además subrayaba que no se había contactado con Ibon Navarro para sustituir a Pascual.

Una cláusula irrisoria y un proyecto en duda

El adiós de Xavi Pascual es obvio que depende exclusivamente de él, pero no es menos cierto que el contexto ha ayudado (y mucho) a que desde medios como Sport hablen ya de acuerdo prácticamente cerrado para marcharse a Dubai.

Para empezar tenemos que el prestigioso preparador tiene una cláusula de rescisión realmente baja, exactamente de 300.000 euros, lo que no supone problema alguno para el club que le pretende. Es clave sí, pero más importante es la falta de entendimiento con el Barça. Cuando fue a firmar ya tuvo muchas dudas respecto a si la entidad del Palau estaba en consonancia con su nivel de exigencia, algo que ha constatado en primera persona por la falta de ambición ante lesiones que dejaban al equipo vendido.

Entre la indirecta de Xavi Pascual y una promesa millonaria

Hace semanas Pascual comentó que quizás lo mejor era dejar el Barça. Básicamente señaló que sus deseos –ser el mejor– quizás no estaban alineados con la directiva. Esta, de puertas hacia dentro, contestó con una promesa de inversión millonaria para mejorar la plantilla. El de Gavà parece no fiarse, o al menos no termina de ver claro que pueda desarrollar el proyecto que desea en Barcelona. Por ello, y ante la insistencia de un Dubai Basketball que desea dominar la Euroliga, estaría cerca de comprometerse a través de un contrato que le convertiría en el entrenador mejor pagado del Viejo Continente.