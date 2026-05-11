El nuevo proyecto del Barça salta por los aires con culpable ya identificado

El conjunto azulgrana tiene planificado realizar una gran inversión para el curso 2026-27, pero sus grandes deseos en el mercado –incluso Xavi Pascual– no está nada claro que vayan a llegar (o a quedarse) en la Ciudad Condal tras la intromisión de otro club de la Euroliga

Una cosa son los deseos y otra bien distinta poder hacerlos realidad. Pues bien, de eso están entendiendo por las malas en el Barça, equipo que desea cerrar el curso 2025-26 de la manera más digna posible mientras planifica el siguiente, uno en el que el presupuesto será mucho mayor y para el que se han marcado varios objetivos en el mercado que están saltando por los aires por culpa de otro equipo de la Euroliga.

Aunque la entidad blaugrana ha prometido a Xavi Pascual una inversión millonaria, esta no termina de dar el resultado esperado; tanto es así que a estas alturas no solo hablamos de que tienen casi imposible incorporar a sus opciones preferenciales para la plantilla, sino de que el propio Xavi Pascual podría abandonar el barco según informan periodistas como Óscar Herreros (en primer lugar) y Matteo Andreani (confirmando la situación).

Lo cierto es que todo empezó a nublarse cuando el propio técnico de Gavà dejó entrever que igual lo mejor que podía hacer era dejar el equipo a final de año pese a tener contrato firmado hasta 2028. Tales declaraciones aparecieron en un contexto de tensión entre el entrenador y una dirección deportiva que dio carpetazo a cualquier fichaje pese a las importantes bajas sufridas por lesión.

El Dubai, dispuesto a arrasar con todo

Tras una campaña 2025-26 en la que el Dubai Basketball no ha cumplido con las expectativas, ahora están dispuestos a tirar la casa por la ventana con tal de ser un serio aspirante a ganar la Euroliga. Es ese deseo el que les ha llevado a cerrar la contratación de Alpha Diallo y a tener muy cerca la de Sylvain Francisco, dos piezas que estaban subrayadas en rojo para reforzar a los de la Ciudad Condal y que han volado hacia los Emiratos.

Perder jugadores no es algo nuevo, aunque obviamente hace saltar por los aires el plan inicial. Lo que realmente preocupa es que según los citados periodistas el Dubai quiere que Xavi Pascual sea su entrenador y ya se habría puesto en contacto con él, sabiendo además que la cláusula de liberación del preparador catalán es de 300.000 euros que no supondrían obstáculo alguno. Todo quedaría en manos del entrenador.

El representante de Xavi Pascual sale al paso

Ante tal avalancha de informaciones señalando a la posible partida de Pascual, ha sido su representante, David Carro, el que ha salido al paso para criticar públicamente lo que se está hablando y la falta de rigor. "El principal problema es que cada semana os cuentan una cosa distinta y ni siquiera contrastáis la información. Es una vergüenza", comenta a Sport.