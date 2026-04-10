Xavi Pascual confirma su decisión: "En el Barça la vida es ganar, no es ir por Europa con medianías, o estamos cerca de ganar o mejor no estar"

Lejos de apagar el incendio por sus declaraciones anteriores, el técnico de Gavà mete aún más presión a Joan Laporta recalcando lo que debe ser el equipo de la Ciudad Condal

¿Lo dijo en caliente? Para nada. Xavi Pascual es un entrenador más reflexivo de lo que puede parecer a veces y lo ha vuelto a demostrar. Muchas horas después de que la derrota ante el Panathinaikos, el entrenador del Barça ha dejado claro que su postura respecto al futuro del equipo y su continuidad es firme, subrayando que no es algo personal, sino un todo en el que el nivel del equipo marcará los pasos a dar.

"Esto es el Barça, no es solo profesional, para mí es algo más. Y en el Barça la vida es ganar, no es ir por Europa con medianías. Esta es la reflexión que tenemos que hacer todos. O estamos cerca de ganar o mejor no estar", asegura antes de jugarse la vida en Euroliga contra el Mónaco.

Pese a que las palabras del preparador de Gavà suenan duras –porque lo son–, matiza que en estos momentos su continuidad no está en entredicho, ya que es algo que se debe ir evaluando con el tiempo y el desarrollo de los acontecimientos (resultados).

"Tengo dos años de contrato, así que la garantía es total, pero insisto en que todos deben hacer una reflexión sobre hacia dónde va el proyecto. Si algún día siento que no puedo hacer ganar al equipo, al final de la temporada daré un paso al lado", avisa.

¿Se viene limpieza en el vestuario?

Es lo que parece. Cuando Pascual dudó sobre firmar o no con el Barcelona lo hizo bajo el prisma de una planificación deportiva inexistente; es decir, él quería hacer cambios en la plantilla y desde el club le dijeron que en el presente era imposible. Ahora abre la puerta a que eso cambie radicalmente en verano.

"Para estar en el Barça te lo tienes que merecer, si estás aquí es para ganar. A final de temporada tenemos que ver dónde estamos y hablar, hacer una reflexión, explicar muchas cosas y entonces ver quién estará y quién no estará, de jugadores y de todo", sentencia.

El Mónaco, un antes y un después en la temporada

Más allá de lo que ocurra a futuro, la realidad es que ahora toca jugar contra el Mónaco, rival directo en la lucha por el 'play in', en la penúltima jornada de la Euroliga. El preparador de los azulgrana ha confirmado que el base Juan Núñez entrará en la lista por primera vez esta temporada y que el escolta Darío Brizuela está bien, pues solo sufrió una sobrecarga.

"Con dos victorias estás seguro en la parte alta del 'play in' y con una tienes muchas opciones para acabar en el 'play in'. Para el 'playoff' no creo que nos dé. Estamos en un momento complicado porque las bajas son muy importantes y cuesta mucho volver a encontrar un camino de competir. Lo que más preocupa es que en el último partido (Panathinaikos) la imagen fue un poco de no creer en la victoria", sentencia.