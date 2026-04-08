Real Madrid y Barça se complican mucho la Euroliga

Los blancos se quedan sin margen para pelear por el 'play off' y por ser cabezas de serie y el Barça, ve peligrar, incluso, su puesto de 'play-in'; el Valencia, segundo, casi lo tiene

Paso de gigante del Valencia Basket para ser Top-4 de la Euroliga y pinchazos de Real Madrid y Barça que les pueden costar muy caros a dos jornadas para el final de la Euroliga tras una 36 jornada que se completa este miércoles, pero en la que se jugaron la mayor parte de los encuentros en la jornada del martes.

Se preveía que el Madrid perdiera ante un Olympiacos que tras las dudas iniciales ha puesto la directa y es el líder merecido de la competición. Con Dorsey casi infalible, autor de 40 puntos y 8 triples, y con Vezenkov a su nivel, Bartzokas se permitió hasta reservar a un Fournier al que apenas sacó, además de a otros jugadores, a los que recortó minutos habida cuenta que hay doble jornada.

El Madrid no estuvo mal por momentos, incluso en el segundo cuarto se fajó en defensa y apretó en el rebote para meterle un parcial de 18-0 a los griegos, que ni se inmutaron y rápidamente volvieron a coger la iniciativa. El gran encuentro de Trey Lyles quedó en nada ante el partidazo de un Dorsey imparable. El 102-88 final se antoja incluso corto. Ahora, los de Scariolo deberán ganar el jueves al Fenerbahçe en Estambul si no quieren jugarse entrar en 'play off' en la última jornada.

También se podía prever que el Barça perdiera con el Panathinaikos, pero no de la forma que lo hizo. Cayó por 79-83, pero gracias a la relajación de un equipo griego que ganaba de 31 puntos a falta del último cuarto.

"Está claro que es un partido que tenemos que olvidar lo antes posible. Han sido muy superiores a nosotros en todas las facetas del juego y tenemos que recuperarnos y pensar en lo siguiente", admitía el técnico blaugrana, Xavi Pascual.

El Valencia Basket asalta el segundo puesto

Para quien fue redonda la jornada es para un Valencia Basket que remontó en el último cuarto su partido ante el Olimpia Milán y acabó ganando por 102-96 para situarse segundo en la clasificación a dos jornadas para el final.

Los de Pedro Martínez aprovecharon las derrotas de Madrid y Fenerbahçe y los pasaron en la tabla. Además, saben que estos dos últimos se enfrentan este jueves entre sí, por lo que una victoria en los partidos que les quedan, prácticamente, les daría uno de los cuatro primeros puestos y la condición de cabezas de serie en los cruces.

El Baskonia cerraba la jornada del martes en la Euroliga en cuanto a los equipos españoles y, aunque no se jugaba nada, también lo hizo con victoria (101-96). Como ante el Madrid la pasada semana, los de Paolo Galbiati fueron de menos a más y, pese a las bajas, se dejaron la piel.

El que lo sufrió fue un Maccabi que se las prometía muy felices al descanso, con una ventaja cómoda, pero que encajó 40 puntos en el tercer cuarto y vio cómo se le iban muchas de las opciones de acabar entre los diez primeros al final de la temporada regular.